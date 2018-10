Heresi sobre anulación de indulto a Fujimori: "Debe ser respetado por el Congreso"

El parlamentario de Peruanos Por el Kambio (PPK), Salvador Heresi, se pronunció sobre la fallo del Poder Judicial (PJ) que anula el indulto al exdictador Alberto Fujimori. El oficialista demandó respetar la "institucionalidad".

"Los fallos tiene que acatarse porque son parte de la institucionalidad respecto a la autonomía del Poder Judicial (...). Es necesario hacer un llamado al respeto de los fallos. El PJ tiene que ser respetado por el Congreso de la República", expresó a RPP.

En ese sentido, consideró que no existe un precedente de que exista forma de que la defensa legal de Alberto Fujimori apele esa decisión.

"Más allá de que pueda acusar o no. Yo sé que es un escenario bastante radical en perjuicio del señor Alberto Fujimori. No he estudiado el tema. No sé si es posible si el señor Fujimori pueda presentar alguna apelación", agregó.

Este pronunciamiento fue posterior a que el Poder Judicial (PJ) a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto a favor de Fujimori.

El juez Nuñez, ha solicitado la captura del exdictador. "A fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciara".

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también cuestionó la liberación de Fujimori. El indulto se dio el 24 de diciembre luego que Pedro Pablo Kuczynski atravesó el primer proceso de vacancia presidencial.

El Ministerio Público (MP) investiga el indulto debido a que presuntamente se desarrolló a cambio de votos a favor de PPK.