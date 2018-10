Exdirector del CNM confirma reunión con Chávarry, el 21 de junio

José Antonio Alarcón Butrón, el exdirector general del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), confirmó que el 21 de junio de este año se reunió en el octavo piso de la sede del Ministerio Público, con el entonces electo fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, tal como informó el diario La República.

Sin embargo, Alarcón asegura que la reunión y lo que conversaron no tuvo que ver con el proceso de ratificación que en ese momento afrontaba Chávarry Vallejos. Un proceso de ratificación que debía concluir el 18 de julio, pero que el CNM aceleró y resolvió, por mayoría, entre el 20 de junio y el 3 de julio.

LaRepública.pe reveló que un día después que el CNM recibió las notas de calificación de las resoluciones emitidas por Chávarry, esto es el 20 de junio, el jefe de la oficina de Tecnologías de la Información y encargado de la Dirección general del CNM, Alarcón Butrón se reunió con el electo fiscal de la Nación.

Alarcón Butron relata que su visita al Ministerio Público se debió a una llamada del gerente general Mariano Cucho Espinoza. “Yo había propuesto que el CNM dicte un curso de capacitación para jueces y fiscales, que no les generaría gastos a ellos. El Poder Judicial aceptó de inmediato, pero el Ministerio Público demoraba en dar una respuesta. Entonces, Cucho Espinoza me llamó para tratar el tema”, dice Alarcón.

Añade que cuando acudió a la sede de la fiscalía no pudo reunirse con el gerente general, por lo que decidió entrevistarse con el fiscal de la Nación electo para saber cuál era su opinión del curso de capacitación. José Antonio Alarcón agrega que ha trabajado en el Ministerio Público desde su fundación por lo que siempre recibe un trato diferenciado cuando visita su sede principal.

El exdirector general del CNM dice que no tenía nada que informarle al fiscal de la Nación sobre su procedimiento de ratificación. Cómo director general del Consejo no tenía acceso a las calificaciones , dice. Además, señala que, de acuerdo con el procedimiento, el 20 de junio la comisión de ratificaciones había notificado al fiscal evaluado el resultado de sus calificaciones, por lo que no tenía nada que informarle sobre ese tema.

José Antonio Alarcón añade que ha preguntado en la fiscalía del Callao y no hay ninguna investigación abierta en su contra en relación con los audios de la corrupción o su actuación en el Consejo Nacional de la Magistratura.