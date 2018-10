Oficialismo denuncia que Chávarry comete un “reglaje fiscal” contra Vizcarra

El vocero alterno de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), Jorge Meléndez, cuestionó la amenaza del fiscal Pedro Chávarry contra el presidente Martín Vizcarra luego que este le pidiera que dé un paso al costado del Ministerio Público (MP).

En ese sentido señaló que hay un intento de amedrentamiento del fiscal Pedro Chávarry contra el Jefe de Estado, pero condescendencia con la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y el congresista Héctor Becerril.

“Hay una especie de reglaje fiscal. El fiscal tiene contabilizado las denuncias del presidente, pero no tiene ojos para Héctor Becerril y Keiko Fujimori. El fiscal de la Nación ha politizado el Ministerio Público (MP) y lo ha convertido en un bunker con la venia de Fuerza Popular”, expresó Jorge Meléndez a RPP.

El congresista de PPK recordó que Chávarry tiene tres denuncias constitucionales. La primera ya cuenta con un informe final a cargo del parlamentario Juan Sheput. La segunda acusación la hizo el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez y la tercera es de la legisladora Gloria Montenegro.

Por ende, criticó que solo haya una denuncia avanzada mientras las otras dos están encarpetadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorismo. “Son ellos (Fuerza Popular) el problema de esta crisis”, manifestó.

César Hinostroza

Meléndez también criticó que la bancada de FP negara que César Hinostroza sea incluido en la imputación de presuntamente integrar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“En la Comisión Permanente se ha votado para no denunciar penalmente a César Hinostroza como miembro de una organización criminal. Eso nos hubiera permitido saber quién es la ´Señora K´. Esto no es un comité, no es un club, se protegen, usan claves”, enfatizó.