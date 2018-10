Lima: se crispan los ánimos de candidatos

Desde muy temprano, los candidatos a Lima tuvieron una serie de actividades proselitistas, ocasión que sirvió para cuestionarse unos a otros. Así, el candidato por Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, afirmó que su contrincante por Podemos Perú, Daniel Urresti, "no podía estar un minuto más (en la carrera municipal)", al referirse a la sentencia por difamación que enfrenta el también exministro de Interior.

Durante su recorrido por varios mercados de Carabayllo, Comas y Los Olivos, Urresti arremetió contra Reggiardo por pedir que lo saquen. "¿Hasta cuándo (Reggiardo) se va a seguir arrogando las funciones del Jurado Nacional de Elecciones para decidir quién va en la campaña?", indicó.

Incluso cuestionó por qué la Fiscalía no denuncia de oficio a Reggiardo sobre los cuestionamientos referidos a que el alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, le habría pagado las encuestas –según dijo– para colocarlo en primer lugar.

En cuanto a la sentencia de difamación agravada, el candidato de Podemos Perú expresó que mientras haya presentado recursos para demostrar su inocencia, el fallo no es firme.

Sobre el veredicto del caso Bustíos que se realizará este 4 de octubre, señaló que quedará demostrada su inocencia y de esa manera se allanará su camino a la alcaldía de Lima.

MUÑOZ VERSUS BEINGOLEA

El candidato acciopopulista Jorge Muñoz afirmó que mientras él es un ejecutor con más de 20 años de gestión municipal, el postulante pepecista Alberto Beingolea no tiene experiencia. "En el Congreso no hay iniciativa de gastos. Los parlamentarios legislan, fiscalizan y tienen semana de representación, pero no hay ninguna transformación, ningún impacto en la realidad. Puedo demostrar las obras, las cosas que hemos hecho para reducir la delincuencia", dijo en Ciudad Gosen, en Ticlio Chico, Villa María del Triunfo.

BEINGOLEA VERSUS MUÑOZ

En un recorrido por la avenida Revolución, en Villa El Salvador, Beingolea criticó la gestión de Muñoz en el municipio de Miraflores. "Es un ejecutor, no sé qué tan competente. Recuerdo los últimos reportajes de televisión, dando cuenta de los problemas de delincuencia y prostitución en algunos lugares de Miraflores. Tengo un poquito de miedo, si en un distrito tan pequeño con los recursos que se cuentan no se pueden resolver estos problemas, ¿qué va a hacer con Lima?", cuestionó a Muñoz.

En su defensa, el pepecista dijo ser presidente del partido con mayor experiencia municipal del Perú y destacó la labor del exalcalde de Lima Luis Bedoya, líder histórico del PPC.

Precisamente, por la tarde, visitó en su casa a Bedoya, quien señaló –sin mencionar las encuestas– que la candidatura de Beingolea está “atropellando al final de la carrera”.

Con el humor que lo caracteriza, el líder fundador del PPC dijo que los cinco días restantes para la elección "son suficientes aunque sea para ganar por una nariz". ❧

JEE no excluyó a Urresti