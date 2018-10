Fujimorismo acusa a la prensa de estar "presionando con el caso Becerril"

Al fujimorismo no le agrada que la prensa los aborde sobre las investigaciones que afrontan sus integrantes vinculados a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Esta vez, la congresista de Fuerza Popular (FP), Karina Beteta, manifestó su desagrado con la prensa que la abordó sobre el proceso que lleva su colega Héctor Becerril.

Karina Beteta increpó a los periodistas que la pregunten la razón que ocasionó que la investigación de Héctor Becerril en la Comisión de Ética haya sido suspendida. Y que, además, le cuestionen que el fujimorista figure en fotografías junto al empresario Antonio Camayo y el titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

“Son ustedes los que están presionando de que solo se vea el caso Becerril. Yo les estoy dando los demás casos, pero no pronuncian absolutamente nada. Por ejemplo, me gustaría que pudieran preguntar por qué los congresistas no denuncian al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que también está involucrado en tráfico de influencias”, expresó Beteta.

Agregó que tampoco “no se dice que en el caso César San Martín es evidente de que podría haber concurrido en una infracción constitucional, pero no le dicen absolutamente nada”. “Lo único que yo puedo decir es que, no sé por qué tanta desesperación con el tema del congresista Becerril”, refutó.

Lo concreto es que Pablo Sánchez fue denunciado constitucionalmente el año pasado por Yeni Vilcatoma, pero la acusación no prosperó pese a que todo el fujimorismo buscó su destitución.

Del mismo modo, después de revelarse los “Audios CNM” de San Martín y Walter Ríos, Vilcatoma denunció al juez ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero acusación se mantiene sin novedades.

La reacción de disgusto de Beteta radica en las fotografías que difundió IDL Reporteros que refuerza la cercanía de Becerril con el dueño de Iza Motors quien se encuentra preso por presuntamente integrar “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Criticó a Vizcarra

La vocera alterna de Fuerza Popular también respondió a las declaraciones que tuvo el presidente Martín Vizcarra, quien instó al Congreso a respetar los plazos para aprobar los cuatro proyectos de referéndum teniendo en cuenta que la fecha límite es el jueves 4. “No se puede permitir que el presidente diga eso de una manera abrupta”, dijo.