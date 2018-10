Desde Adentro

Recuerda ministra la rosa

Corrupción afecta a más pobres

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, demandó combatir con firmeza la corrupción en el país porque afecta los programas sociales dirigidos a miles de peruanos. "La corrupción no puede pasar y (los corruptos) no nos pueden doblegar...", señaló la funcionaria tras indicar que no debemos permitir que este delito afecte “las posibilidades de creer que es posible salir de la pobreza”.

asegura que su jefe es imparcial

ONPE no quiere dejar dudas

Ante cuestionamientos a su imparcialidad, la ONPE se vio en la necesidad de aclarar que los cargos desempeñados por su actual jefe Manuel Cox Ganoza los últimos 15 años son de conocimiento público y en todos ellos fue convocado por su experiencia técnica. El 2014, por ejemplo, ocupó el cargo de asesor 1 del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, con el objetivo de incorporar los mecanismos de Asociaciones Público Privadas-APP y Obras por Impuestos como herramientas de gestión.

mientras keiko prefirió callar

Presidente saludó a la prensa

A propósito del Día del Periodista, el presidente Martín Vizcarra expresó su saludo a los reporteros e indicó que el periodismo responsable contribuye a la lucha contra la corrupción. "Esta lucha contra la corrupción, por ejemplo, no habría podido hacerse sin el trabajo del periodismo responsable que no cree en la impunidad y destapa acciones indebidas", precisó. Keiko Fujimori, por su parte, permaneció en silencio este 1 de octubre.

también emplaza al fujimorismo por hinostroza

Aráoz apoya a Vizcarra

"No sé cuántos audios o videos quieren escuchar", reclamó Mercedes Aráoz ante la intención del fujimorismo de blindar al juez César Hinostroza al excluirlo de la condición de crimen organizado. "Nosotros no tenemos que presentar pruebas, basta con indicios, y eso es lo que dice el informe de Pacori, que está explícito", añadió. "El Congreso solo necesita tener indicios para pedirle a la Fiscalía que inicie la investigación", apuntó finalmente.

Lo confrontan con su mensaje en el debate

Gagó en su laberinto

Durante el debate municipal del domingo, el candidato a Lima, Julio Gagó, apeló a un discurso homofóbico para proteger "la familia". Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por el programa Día D (ATV), el excongresista fujimorista afronta una denuncia por adulterio debido a que no reconoce a una hija de tres meses. La menor fue concebida con su exasesora del Congreso Asceli Rabasa, quien laboró con Julio Gagó cuando este era parlamentario por Fuerza 2011. Sin embargo, el candidato a Lima aún no la registra en Reniec.