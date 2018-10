Elecciones 2018: los vínculos que tuvo el jefe de la ONPE con Daniel Urresti

El jefe de la ONPE, Manuel Cox, tuvo una relación laboral cercana con el candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, quien postula con Podemos Perú (PP), partido investigado por inscripción irregular en la institución electoral. El vínculo data de la gestión presidencial de Ollanta Humala.

En ese periodo, Daniel Urresti fue ministro del Interior. El 10 de octubre del 2014, Manuel Cox, fue designado como Asesor 1 del despacho del Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior. Trabajó allí hasta el 25 de febrero del 2015.

Desde el 30 de julio de este año, día que asumió la jefatura de la ONPE, Manuel Cox, es el encargado de liderar la investigación contra Podemos Perú. Llegó en reemplazo de Adolfo Castillo, quien fue suspendido por el cuestionado y desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Castillo fue suspendido por el CNM mientras duren las investigaciones a Podemos. En la gestión de Cox han transcurrido tres meses y aún no se conoce el informe final del partido fundado por el excongresista José Luna Gálvez.

En mayo último, Susana Guerrero, hoy extrabajadora de la ONPE, denunció que PP, presentó planillones irregulares para su inscripción. Castillo era entonces jefe de esta institución. “Yo solicité incluso una auditoría a la ONPE desde noviembre del año pasado”, contó Guerrero el domingo 30 a La República.

Guerrero criticó también que a puertas de las Elecciones Municipales 2018, la ONPE, liderada por Cox, no presente el oficio final contra PP. “Julio, agosto y setiembre y no han hecho nada. Al parecer las cosas no han cambiado. La Contraloría dice que se violó el proceso”, añadió.

El 17 de setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) instó a la ONPE a presentar la investigación contra PP. Esta situación se agudiza teniendo en cuenta que Urresti lidera la intención de voto con esta agrupación.

Antes de la denuncia de Guerrero contra PP, el partido de Luna tuvo de trabajador al exoperador montesinista, José Cavassa, quien está con prisión preventiva por integrar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Contrató a fujimorista

El 21 de setiembre, a través de la Resolución Jefatural N°000197-2018, Cox contrató a un exasesor fujimorista como su brazo derecho. Se trata de Juan Carlos Palomares Guzmán, quien ahora es Asesor 2 de la Jefatura de la ONPE.

Hasta julio de este año, Palomares Guzmán se desempeñó como asesor de la Comisión de Defensa del Parlamento. Antes también trabajó en la Comisión de Ética, cuando esta era presidida por el fujimorismo. También trabajó en el despacho del excongresista Jesús Hurtado Zamudio, de Fuerza 2011.