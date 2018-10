El informante: Sentencia crucial, por Ricardo Uceda

El 24 de noviembre de 1988 Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas en Huanta, fue emboscado y abaleado por miembros del Ejército. Yaciente en un camino rural, le hicieron estallar un explosivo en su pecho. Los militares de la zona encubrieron los hechos y amenazaron a los testigos, conforme lo determinó un tribunal. Uno fue asesinado en circunstancias no esclarecidas. El fuero castrense declaró inocentes a los primeros imputados y la justicia común, inicialmente, se sometió.

A instancias del Comité de Protección de Periodistas y de Human Right Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Peruano investigar los hechos. En 2007 el comandante EP jefe de la Base de Castropampa, Víctor La Vera Hernández, y el capitán EP Amador Vidal Sanbento, ambos en el retiro, fueron sentenciados a 17 y 15 años de prisión en calidad de autores materiales. La Vera siempre sostuvo que a Bustíos lo mató Sendero Luminoso.

Primer juicio

Daniel Urresti recién apareció implicado en el 2013, cuando un juzgado de Ayacucho le abrió instrucción a pedido del Ministerio Público. El sentenciado Vidal había declarado que, en su condición de jefe de inteligencia de la base (S2), Urresti participó en el operativo que mató a Bustíos, y que incluso disparó. Otro militar, Edgardo Montoya, oficial de mantenimiento, dijo que en la mañana en que mataron a Bustíos salió Urresti con su equipo en un vehículo de la base. Iba en el grupo el sargento Johnny Acuña, conocido como Centurión, también señalado por Vidal como uno de los ejecutores. En la sentencia del 2007 los jueces habían pedido a la fiscalía investigar a Centurión, a quien una testigo había incriminado. El sindicado murió prófugo. El juez abrió instrucción contra Urresti por autoría mediata: como jefe de inteligencia habría formado parte de la cadena de mando del crimen.

La noticia trascendió en 2014, cuando Urresti fue nombrado Ministro del Interior por Ollanta Humala. Después, con su acusación al hombro, fue candidato presidencial por el Partido Nacionalista y aspirante a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Luis Landa, fiscal superior del Ministerio Público, lo acusó de asesino indirecto bajo la hipótesis de que un S2 no estaba pintado en la pared durante un operativo encubierto que involucraba a la sección de inteligencia. Luego vinieron las incriminaciones de Vidal y Montoya. Landa pidió 25 años de prisión, pena más alta que la recibida por su jefe en la base de Castropampa, Víctor La Vera. Además, solicitó calificar el asesinato de Bustíos como crimen de lesa humanidad.

Dos acusaciones

Pero en octubre del 2015 apareció una testigo inesperada que conmocionó la Sala Penal Nacional. La campesina Ysabel Rodríguez Chipana dijo no solo que había visto disparar a Urresti contra Bustíos, sino que después el S2 la había violado dos veces para acallarla. Ante semejante testimonio el Ministerio Público varió su acusación: Urresti ya no era autor mediato sino coautor, partícipe directo del homicidio. Buena parte de la complejidad del juicio se debe a este cambio de planes. Y de los hechos. Pues el esfuerzo de probanza ya no estaba dirigido a demostrar su rol como S2 en el operativo,dondequiera que hubiera estado cuando se produjo. Ahora había que demostrar que llegó al lugar mismo del crimen y disparó a Bustíos, conforme lo aseguraba Ysabel Rodríguez Chipana.

Hasta entonces la testigo estrella de la fiscalía había sido Hilda Aguilar, una lugareña que vivía en el lugar donde Bustíos y otro periodista de Caretas que sobrevivió –Eduardo Rojas Arce, luego fallecido por enfermedad– fueron emboscados. Aguilar dijo haber reconocido a Amador Vidal, quien dependía de Víctor La Vera. En la segunda fase, Rodríguez se convirtió en testigo principal. Sobre todo porque Vidal cambió su versión para negar que Urresti hubiera participado directamente en el asesinato. Por lo tanto, la estrategia de la defensa de Urresti se ha dirigido a debilitar el testimonio de la campesina. Podría decirse que hubo dos juicios orales: el primero para demostrar que Urresti era autor intelectual y el siguiente bajo el supuesto de que disparó en el lugar de los hechos, un paraje denominado Erapata. Por eso el proceso demoró tres años y medio.

Cuestiones de hechos

El tema de la violación, con su enorme dramatismo, está fuera del juicio. El Ministerio Publicó la investigará por separado. Una vez concluida la etapa probatoria, la fiscalía, representada por Luis Landa, y la parte civil, a cargo de Hernán Barrenechea, lo mismo que la abogada de Urresti, Vanessa Alfaro, han presentado al Colegiado B de la Sala Penal Especial sus “cuestiones de hecho”: las verdades que a su juicio están probadas después de tantas audiencias. Cada una de estas cuestiones será dirimida por el colegiado que preside la jueza Miluska Cano.

–Por lo menos serán treinta cuestiones de hecho que serán votadas y deberán reflejar una sentencia coherente –dijo ayer una fuente cercana al tribunal– pero ni los mismos jueces saben aún cuál será el resultado de la votación del jueves 4 de octubre.

Las audiencias han permitido apreciar las objeciones de la defensa al testimonio de Ysabel Rodríguez sobre lo que supuestamente vio la mañana en la que Bustíos y Rojas, montados en una moto roja, fueron abaleados: dijo que el vehículo era negro, que intervinieron cuatro y no seis atacantes como quedó establecido en la sentencia, dio una hora distinta de un tránsito previo que hizo Bustíos con su hijo (a quien no menciona), su descripción del cuartel de Castropampa en 1988, donde dice haber visto por primera vez a Urresti –conocido como Capitán Arturo–no coincide exactamente con el de otros testimonios.

¿Un retroceso?

Hay, además, entre otros señalamientos, una declaración jurada de la madre de Hilda Aguilar, la testigo principal en el primer juicio –quien luego nunca quiso volver a declarar– afirmando que su hija, el día del asesinato, no estuvo en Erapata sino en Huanta. Todo esto es nimio para la fiscalía y la parte civil: los hechos establecidos a raíz de la declaración de Aguilar ya son cosa juzgada e incongruencias testimoniales no afectan un poderoso testimonio directo, dicen. El rompecabezas del tribunal es dar una sentencia coherente con lo que ya está juzgado y con el contexto histórico de continuas ejecuciones extrajudiciales en la zona. ¿Qué pasaría si no se convence de que Urresti estuvo en Erapata disparando contra Bustíos y Rojas, pero sí de que fue autor mediato como S2? ¿Podría retornar hacia la abandonada primera acusación de la fiscalía para condenarlo? Los juristas consultados para esta nota indican que no. Esperemos al jueves para saber qué ocurre. Será una sentencia crucial, por sus gravitantes consecuencias.