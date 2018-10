Beingolea pide ahora tener debate con Muñoz y Urresti

El candidato a la alcaldía de Lima, Alberto Beingolea, del PPC, pidió debatir con sus rivales Jorge Muñoz, de Acción Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú, a pocos días de los comicios. Consideró que, luego de tener buena participación en el debate del domingo último, conviene que el electorado pueda comparar propuestas de estos postulantes.

"Ojalá el candidato Muñoz me acepte tener un debate. No le ponga el nombre de debate, si quiere. Vamos a conversar para que la gente de Lima pueda comparar (...). O de repente Urresti. Los espero cuando quieran y donde quieran", dijo en un recorrido en el mercado Polvos Azules, en el Cercado.

Apuntó a Muñoz aludiendo a un posible encuentro entre los ganadores de los dos debates realizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Me indicaron que en el primer debate el candidato Muñoz había tenido una buena presentación. Me alegro. Y me alegro de haber podido yo también cubrir expectativas. Ahora hay que tomar una decisión. Y creo que hay que votar por lo conocido. A mí no me conocen de un debate sino de hace 40 años", anotó.

Sobre Urresti, adujo que era un peligro y que en un debate podría demostrarlo.

"Creo que es peligrosísimo para Lima que Urresti gane las elecciones. Me encantaría conversarlo con él, me encantaría plantear, porque sí estoy preocupado", anotó.

Sostuvo que Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, y Ricardo Belmont, de Perú Libertario, perdieron simpatías por desestimar los debates.

"La explicación es sencilla. Reggiardo y Belmont eran punteros, sin saber por qué, tanto tiempo, entonces ensoberbecidos decían 'no debato'. Felizmente, por primera vez que yo recuerde, el electorado peruano castigó eso y los sacó", alegó el candidato del PPC.