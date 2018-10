Muñoz, Reggiardo y Urresti se disputan la alcaldía voto a voto

Jorge Muñoz, el candidato de Acción Popular a la alcaldía de Lima Metropolitana, recorrió la jurisdicción de Manchay, distrito de Pachacámac, donde él mismo entregó a los pobladores una publicación con el contenido de sus principales ofertas.

"Te dejo mi propuesta para Lima, quiero que lo discutas y analices con tus compañeros del mercado y voten a conciencia el domingo 7 de octubre", les dijo a los comerciantes del mercado Virgen del Carmen.

Hubo mucha recepción, pero también demandas, como la de Felícita Quicaño, quien le pidió que cumpla sus promesas, los visite siempre y trabaje con la población.

Los directivos de este mercado le requirieron su ayuda para obtener la titulación de su centro de trabajo, del que son posesionarios hace 25 años. "Por favor, necesitamos su apoyo, hay que trabajar juntos", le dijo la dirigenta María Luz Bustillos.

A su paso, las demandas eran mayores: agua potable, pistas, veredas, lozas deportivas, seguridad, actividades culturales para los jóvenes y más. "El agua lo maneja Sedapal, pero la municipalidad de Lima tiene que ser promotora, llevaré su voz para que esta entidad los atienda y vivan con dignidad", prometió el acciopopulista. Luego se dirigió a la parte alta de Manchay, a Quinuapata y Los Alpes. Desde ahí pudo ver el rostro triste de la ciudad. De todas las necesidades que había, resaltó la falta de agua potable como la principal. Y cuestionó que ahí se pague mucho más que en San Isidro por este bien que los pobladores adquieren a los camiones cisternas.

Sobre el mediodía, Jorge Muñoz se trasladó al emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. Bulliciosos seguidores lo esperaban en el Parque Cánepa. Con el símbolo de Acción Popular en la mano, la lampa que llevó dos veces al poder a Fernando Belaunde, ingresó a la importante arteria victoriana donde abundaron los selfies y los saludos de los comerciantes.

"Esto es un aliciente y también una exigencia para trabajar por la comunidad. No le podemos robar su ilusión. Basta ya", señaló con firmeza.

En este distrito, la demanda ciudadana se dividió en dos: unos pidieron más formalidad y otros solicitaron que los dejen trabajar.

"Buscaré el equilibrio para tener una ciudad ordenada y limpia", respondió.

Fue entonces que precisó que su plan para Lima se proyecta a los próximos 50 años y trascenderá su gestión. “Hay que sembrar muchas semillas para ver el bosque florecer”, acotó.

En otro momento se pronunció sobre la propuesta de cerrar los lugares donde se venden celulares robados como Las Malvinas para evitar la comisión de este delito. Lo consideró efectista, que no soluciona el problema, porque ataca solo el final de la cadena. Estimó que Lima necesita un verdadero alcalde, no un ministro del Interior o un comisario. Planteó trabajar para tener una ciudad limpia, segura y ordenada, con lo que se evitará que haya ferias de venta de cosas robadas.

Al dejar Gamarra, Muñoz dijo que su candidatura es buena opción para gerenciar Lima porque él encarna experiencia, eficiencia y sobretodo honestidad. "Lo que pido a la ciudadanía es que emita un voto de conciencia", anotó.

Reggiardo no se rinde

En su recorrido por Cantagallo y el Mercado de Flores del Rímac, Renzo Reggiardo, candidato de Perú Patria Segura (PPS), reconoció que pudo haber sido un error no participar en el debate con el resto de candidatos.

“Para unos fue un error y para otros no, es un tema que puede generar interpretaciones de un lado a otro. Yo actué de acuerdo a mis convicciones y principios”, aseveró.

Frente a los cuestionamientos, Reggiardo criticó los “mensajes políticamente correctos” en alusión a los debates organizados por el JNE.

“Aquí está el verdadero debate, aquí está el acercamiento que las autoridades tienen que tener con su población”, manifestó a sus seguidores.

Asimismo, se ratificó en sus afirmaciones sobre Jorge Muñoz, asegurando que tiene procesos judiciales en proceso, pese a que el candidato de Acción Popular aseguró que le enviará una carta notarial para que se rectifique de sus imputaciones o de lo contrario lo iba a querellar por difamación.

"Que la mande. La vemos, la leemos y después conversamos. De ninguna manera me retracto, yo no miento, nunca he mentido. Yo siempre digo la verdad", señaló.

El candidato añadió que "he hablado de procesos que tienen los candidatos y que son algunos alcaldes en ejercicio. Son procesos abiertos, esa es la verdad, punto, no hay más".

En Cantagallo se comprometió con los vecinos a entregar títulos de propiedad a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri); y para ello sostuvo que Lima tiene que ser administrada como región metropolitana",

"¿Qué significa que sea administrada como región metropolitana? Que Cofopri pase a nuestras manos y con Cofopri los vamos a titular", aseguró.

En su discurso también se comprometió a implementar servicios básicos de agua y desagüe en esa zona que por muchos años ha sido olvidada y postergada por las autoridades, pese a que se encuentra muy cerca del Congreso de la República y Palacio de Gobierno.

Tras visitar a los vecinos de Cantagallo, Reggiardo cruzó el puente en la vía de Evitamiento y recorrió el mercado de Flores del Rímac, junto a la candidata de su partido en ese distrito, Magda Terry.

Urresti en lo suyo

En tanto, Daniel Urresti, candidato del partido Podemos Perú, consideró que será declarado inocente en la lectura de la sentencia por el caso Hugo Bustíos, que se conocerá el 4 de octubre, y eso definirá a su favor las elecciones por la alcaldía de Lima.

Consideró que muchos de los indecisos finalmente se inclinarán por su candidatura cuando sea declarado inocente, lo que decidirá quién será el próximo alcalde de Lima.

"Lima necesita seguridad, orden y la gente sabe que el único que puede asegurar eso en Lima soy yo, pero es lógico que ellos, en este momento, estén a la expectativa sobre si es que soy inocente", declaró.

El exministro del Interior manifestó que el jueves, "cuando sea declarado inocente y salga a celebrar a lo grande, porque he pasado doce años de mi vida en esto, ellos van a poder decidir votar por mí. Ese día se van a decidir las elecciones".

Consultado sobre la posibilidad de sostener un debate con Renzo Reggiardo, Urresti lo descartó de plano.

"El tiempo de los debates ya pasó. Cada quien trazó su estrategia como mejor quería y nosotros, lo que hemos hecho, es cumplir con lo que coordinó el JNE. [...] El que organizó mal su campaña y ahora quiere modificarla, ya es muy tarde", explicó.

El candidato de Podemos Perú se pronunció de esta manera durante su actividad partidaria que realizó cerca de la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho.

En diálogo con los vecinos, reiteró que una de sus principales tareas será combatir la delincuencia para mejorar la seguridad ciudadana.