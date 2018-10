Huancayo: un joven y un invidente buscan alcaldías distritales

Con 27 años de edad, Yody Sandro Leónides Najera es el candidato más joven de su agrupación política, Caminemos Juntos por Junín, con el cual postula a la alcaldía distrital de Saño, al norte de Huancayo.

De los jóvenes se dice que no tienen experiencia para llevar adelante una gestión municipal. “Soy joven pero ya he trabajado en varias municipalidades, soy economista de profesión y tengo experiencia en gestión pública”, se defiende Yody.

Y enumera su experiencia laboral: subgerente de desarrollo económico en la municipalidad de Quilcas, funcionario en la municipalidad provincial de Concepción y en el Gobierno Regional de Junín y actual responsable de las Unidades Formuladoras de Proyectos de las municipalidades de Tintaypunco (Huancavelica) y de Tres de Diciembre (Chupaca).

Propuestas

Para Saño, su distrito, Yody Leónides tiene cinco propuestas: ampliar las redes de agua potable y alcantarillado, con una inversión aproximada de S/ 3 millones; la planificación urbana y el mejoramiento de calles (S/ 5 millones), la limpieza pública que incluirá mantener limpios los ríos que cruzan por el distrito, capacitaciones a los profesores de los colegios de la zona y al personal de salud, y la promoción del turismo hacia el área de conservación privada Illich Pichacoto.

Como todos los candidatos, Yody también critica a la actual gestión municipal de su disrito, señalando que no ha resuelto los principales problemas que aqueja a la jurisdicción.

EN HUAYUCACHI

En el extremo opuesto a Saño, en el sur de Huancayo, en el distrito de Huayucachi, Rubén Carhuamaca, un policía retirado, invidente, quiere convertirse en el próximo alcalde de la tierra de los Chinchilpos y Gamonales.

Rubén, de 58 años, aprieta su historia. Luego de terminar la secundaria en el emblemático colegio Santa Isabel de Huancayo, se incorporó a la Policía Nacional.

En 1986 ya era teniente de la Policía de Investigaciones en Lima. Estaba de turno y un llamado de emergencia lo llevó a un centro educativo en San Juan de Lurigancho, a desactivar un artefacto explosivo colocado por algún grupo subversivo.

Era una carga explosiva de iniciación eléctrica. “Me ganó el tiempo para neutralizarla, tenía 8 segundos, pero me ganó y me afectó la vista y los dedos. Me llevaron a los Estados Unidos (a un tratamiento) pero a no me recuperé”, dice.

Entonces incursionó en el mundo empresarial del folclore y fundó su estudio de grabaciones musicales Los Alamitos, con oficinas en Lima y Huancayo.

Sus propuestas

Rubén postula con el movimiento Sierra y Selva Contigo Junín y su primera propuesta para su distrito también es incrementar la cobertura de los servicios de agua y desagüe, mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y del centro de salid, que, dice, podría convertirse en un minihospital para atender a los distritos de sur de Huancayo.