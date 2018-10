Fuerza Popular exige a Pacori revelar información secreta de la Fiscalía

Las congresistas Yeni Vilcatoma, Alejandra Aramayo y Úrsula Letona, exigieron al parlamentario Oracio Pacori revelar información secreta de la Fiscalía que se le entregó para que elabore el informe acusatorio contra el suspendido juez supremo César Hinostroza, y los ex miembros del CNM.

Ante eso, Pacori cuestionó la actitud con la que el fujimorismo actúa frente a su informe que recomendaba acusar César Hinostroza, por pertenecer a una organización criminal. Asimismo, emplazó a Yeni Vilcatoma a no actuar como abogada del suspendido juez supremo.

"Nos quieren hacer viciar el proceso. La congresista Vilcatoma está actuando como abogada de Hinostroza. Es una falta de respeto a los peruanos. Ella no conoce los procedimientos de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos a seguir luchando contar la corrupción", señaló.

El legislador del Nuevo Perú, Oracio Pacori, encargado del informe final de la denuncia contra César Hinostroza, fue acusado por Yeni Vilcatoma de utilizar un informe de la Fiscalía que no fue notificado a los imputados, por lo que no debe tener validez.

Asimismo, expresó que el parlamentario debe precisar el rol de cada una de las personas a las que se le imputa el presunto delito de crimen organizado, ya que "no basta imputar un tipo penal si no se logra individualizar". "Tiene graves inconsistencias que no han sido subsanadas", expresó.

En ese sentido, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, le exhortó a Oracio Pacori a que haga pública la información de carácter reservado que le proporcionó el Ministerio Público, y que fue con lo que sustentó su informe final contra César Hinostroza.

A su vez, Alejandra Aramayo expresó que no permitirán un "informe sesgado", sumándose a la postura adoptada por sus colegas de bancada de evitar que César Hinostroza sea acusado por integrar una organización criminal, a través del informe de Pacori.