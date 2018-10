Richard Arce: FP no puede justificar su blindaje a Hinostroza y ahora pretende viciar el proceso

Arremete. El congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, criticó la forma en la que Fuerza Popular ha abordado los informes contra el suspendido juez César Hinostroza y los ex consejeros del CNM. Para el legislador, la bancada mayoritaria del Congreso, pretende viciar el proceso contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Como se recuerda, en la última sesión de la comisión Permanente, 18 congresistas fujimoristas votaron en contra de que César Hinostroza sea investigado como parte de la organización criminal "Los cuellos blancos". Incluso, Úrsula Letona aseguró que difícilmente cambien de posición en el Pleno.

"Desde un inicio la bancada de Fuerza Popular ha pretendido descalificar el informe sobre juez Hinostroza y los ex consejeros de la CNM. Quisieron hacerlo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no pudieron. Como no pueden justificar su blindaje, ahora pretenden viciar el proceso", escribió Richard Arce en su cuenta de Twitter.

El informe que recomienda la sanción e inhabilitación a César Hinostroza y los exconsejeros del CNM, fue elaborado por el parlamentario Oracio Pacori, quien opinó en la misma línea de Arce. "Quieren viciar el proceso. La congresista Vilcatoma está actuando como abogada de Hinostroza. Es una falta de respeto a los peruanos. Ella no conoce los procedimientos de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos a seguir luchando contra la corrupción.