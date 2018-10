Comisión de Constitución debatirá esta tarde proyecto de no reelección de congresistas

Pendiente. La comisión de Constitución ha programado una sesión para las 4:30 p. m. en donde debatirán la última de las cuatro propuestas presentadas por el Ejecutivo: la no reelección inmediata de congresistas. De ser aprobado, el dictamen pasará al Pleno del Congreso.

Dentro de las cuatro propuestas del Ejecutivo, la reforma del CNM, ahora Junta Nacional de Justicia ya fue aprobado en el Pleno y queda listo para referéndum. La bicameralidad y el financiamiento de partidos políticos tienen dictámenes aprobados. Mientras que la no reelección de congresistas recién será debatido en la comisión de Constitución.

La decisión final sobre este último proyecto aún es un misterio, ya que si bien hay acuerdo en varias bancadas en aprobarlo, aún no se sabe cómo aplicarlo: un sector propone que este proyecto sea incluido dentro de la bicameralidad y así reducir el paquete del Ejecutivo a solo a 3.

Para el congresista Jorge del Castillo este cuarto proyecto contradice lo dicho en bicameralidad, por ello debería ser incluido en la misma: "El Congreso no puede dictaminar dos artículos 90 con distinto contenido. Dictamina uno u otro, o los integra. El Gobierno no quiere que se integre, pero no puede ser aprobado así, sino que tendrá que incluirse en el proyecto de bicameralidad. Entonces, ya no serán cuatro preguntas sino tres", advirtió. "Pero no hay problema porque están los cuatro conceptos incluidos", dijo.