Desde Adentro

exfuncionaria lamenta que no se investigue

Guerrero arriesgó por nada

Susana Guerrero denunció en mayo que Podemos Perú, partido por el que postula a Lima Daniel Urresti, tuvo una inscripción irregular. Su acusación apunta al excongresista José Luna y destapa presuntos vínculos de este partido con el CNM desactivado; sin embargo, ella lamenta que hayan pasado tres meses y no haya avance. “Nada cambió”, dijo.

“Voy a mi tierra”, dijo el presidente

Vizcarra votará en Moquegua

Moquegua tendrá visitante de lujo en los comicios electorales. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el próximo 7 de octubre votará en su natal Moquegua para las Elecciones Municipales y Regionales 2018. “Yo no voto en Lima, yo voto en Moquegua, mi tierra, así que iré a cumplir”, precisó.

No sabía a dónde ir a debatir

Belmont desubicado

En la transmisión en vivo que Ricardo Belmont hizo para anunciar que al final sí iba al debate del JNE, no pasó inadvertido que al despedirse invitara a sus seguidores a seguirlo al Centro Cívico, lugar donde pensaba se iba a realizar el debate. La persona que lo grababa debió intervenir para aclararle que era en el Centro de Convenciones de Lima.

Por no cumplir con atender en fin de semana

Reclamos al JNE en Arequipa

A solo una semana de las elecciones, el Jurado Electoral Especial no ha extendido sus horarios y continúa laborando solo de lunes a viernes. Diversos ciudadanos no pueden absolver sus dudas y han lamentado que, pese a los anuncios oficiales previos, al final todo transcurre como si la votación no fuera el próximo domingo.

Problemas con las direcciones de votantes

No es ONPE, es RENIEC

Ante los reportes periodísticos que recogen la queja de ciudadanos sobre la asignación del local de votación distinta a la provincia o distrito en el que reside, la ONPE precisó que las personas tendrán que votar en la dirección que RENIEC consignó luego de su proceso de verificación e indagación, y los que se han visto afectados con la observación de su dirección, deben acudir a esa entidad y no reclamarle a ellos.

A días de las elecciones municipales

El caso Podemos a Fiscalización

A propósito de ello, ante los cuestionamientos por la inscripción del partido Podemos Perú, la Comisión de Fiscalización del Congreso convocó al jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, y el titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge Yrivarren. La sesión del grupo de trabajo, presidido por el congresista de Fuerza Popular, Luis López, está programada para este miércoles.