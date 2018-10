Restauración Nacional. Luis Wilson Ugarte postula por tercera vez al gobierno regional de Cusco

Roberth Orihuela Q.

El candidato a regidor de Socabaya por la lista del movimiento Arequipa Renace, Cramer Henry Gonzales Calderón, tiene mucha suerte. No solo se salvó porque una sentencia en su contra, que está obligado a declarar, pasó desapercibida para el Jurado Electoral Especial (JEE); también porque no fue retirado de la contienda electoral por inscribirse en dos listas de agrupaciones diferentes.

Aparte de iniciar su inscripción con Arequipa Renace, estaba a la vez en la lista por el partido Podemos Perú como regidor. El JEE tomó nota de la denuncia y pidió los descargos a los personeros legales de ambas agrupaciones. A pesar de las irregularidades, optó por declarar improcedente la lista distrital de Podemos Perú y respaldar a Renace, permitiendo su inscripción. La República trató de comunicarse con los miembros del JEE, pero no respondieron.

la sentencia

La hija del postulante es Evelyn Gonzales Cuevas. Ella no se explica cómo el JEE no se percató de la sentencia por alimentos que tiene Gonzales y que, dice, no paga hasta el momento.

La mujer hizo el pedido de exclusión extemporáneo ante el JEE de Arequipa el pasado 28 de setiembre, con el propósito de que el caso sea remitido al Ministerio Público, para que su padre sea juzgado por mentirle al ente electoral.

Gonzales Calderón cuenta con una sentencia condenatoria firme por el delito de omisión a la asistencia familiar con número de expediente 4257-2003 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El caso actualmente se encuentra en el Primer Juzgado Penal Liquidador, con el fin de que se haga el cobro de la reparación que designó el juez.

Esto no lo consignó en su hoja de vida. El JEE de Arequipa puede optar por remitir lo actuado a la Fiscalía Penal para que haga las acusaciones. Los posibles delitos por los que podría ser procesado son falsedad genérica y falsedad ideológica.

Además, el candidato a concejal tiene dos procesos civiles. El primero, en materia de alimentos en el Tercer Juzgado de Familia con el Expediente N.° 01416-1992 y el segundo por aumento de alimentos, Expediente N.° 1639-2003.

Niega que sea su hija

La República conversó con el candidato. Este aceptó que firmó la paternidad de Evelyn Gonzales, pero negó que sea su hija. Es más, aseguró que ella tendría dos identidades. “Fue declarada dos veces, tiene dos partidas de nacimiento. Ha tenido doble identidad. Averigüen”, aseveró.

Más bien sí aceptó que carga con la sentencia. “Sí hay esa sentencia, pero es del 2005 si mal no recuerdo. No sé por qué no la consigné. En todo caso, consultaré con el personero legal y mi abogado”, indicó. Agregó que hasta los 18 años hizo ocho depósitos bancarios para Evelyn.

Finalizó indicando que no daría más respuestas sobre un tema que considera netamente familiar.

Pide que cumpla

A su turno, Evelyn Gonzales negó que su padre haya hecho algo por ella en toda su vida: “Hace un año me encontré con él y le pedí S/ 150 para postular a la UNSA, pero no quiso, me dijo que tiene otra familia y que deje de pedirle dinero”. Agregó que fue su madre quien veló siempre por ella y que el candidato las tuvo en el abandono.

“Solo pido que cumpla con el pago que determinó el juez. Él (Gonzales Calderón) tiene mucho dinero y poder. Hace muchos años que salió la sentencia y, hasta ahora, no podemos cobrar nada”, indicó.

Acotó que está dispuesta a realizarse la prueba de ADN para demostrar que Henry Gonzales sí es su padre biológico. ß