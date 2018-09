Las frases de la semana

“Tenemos que honrar ese compromiso (con el Ejecutivo, de entregar reformas aprobadas) antes del 4 de octubre”.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, inició la semana ofreciendo ser diligente para cumplir con los plazos.

“Salaverry nos dio la garantía de que están poniendo, como Legislativo, todo el esfuerzo para que se aprueben estas cuatro reformas”.

Pese a las advertencias, el presidente Martín Vizcarra dijo que confiaría en la palabra de dirigentes fujimoristas.

“La frase ('las reformas son una porquería') no habrá sido la mejor y me disculpo, pero reafirmo que son de pésimo contenido”.

Fujimorista Úrsula Letona justifica su mensaje de WhatsApp.

“Vamos a exigir que los medios estén en un solo lugar para que no se puedan mover”.

Congresista Luz Salgado anuncia nuevas restricciones a la prensa tras la foto tomada al teléfono de Letona en el hemiciclo.

“Me linchan política y mediáticamente porque presuntamente soy juez de Fuerza Popular y rechazo totalmente eso, por eso pago todo este vía crucis”.

Exjuez César Hinostroza se victimizó en su alegato en la Comisión Permanente antes de ser excluido del cargo 'crimen organizado'.

“Hinostroza no ha sido blindado, ya no será juez supremo, ya no tiene inmunidad y podrá ser procesado por los demás delitos”.

Explicación de Karina Beteta ante furibunda reacción por votación que favorece al exjuez supremo César Hinostroza.

“Es una vergüenza la decisión tomada por la Comisión Permanente. Lo tengo que decir con mucha pena”.

Procurador Amado Enco hace reclamo público al Legislativo.

“El fujimorismo está tejiendo el camino para blindar a todos sus allegados”.

Congresista Oracio Pacori critica a FP.