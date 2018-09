Campaña se polariza y ningún candidato es fijo

Los especialistas consideran que lo más probable es que la definición de la elección sea entre Daniel Urresti y Jorge Muñoz, y tanto Reggiardo como Belmont han sido castigados por no asistir al debata electoral. Pero la situación puede cambiar si Urresti es retirado de la campaña electoral por un tema judicial, pues sus votos difícilmente irán para Jorge Muñoz.

Alfredo Torres (Ipsos Apoyo)

La elección se polariza entre Daniel Urresti y Jorge Muñoz, quien ha tenido un repunte sorprendente. De 2% subió a 4% y ahora ya está por encima del 14%, pero Urresti también está subiendo y lo más probable es que entre ellos se va definir al ganador de las elecciones. Reggiardo tiene una tendencia a la baja y a una semana de las elecciones eso puede ser determinante. Fue un error que no haya ido al debate. En su mensaje ofrece seguridad y lucha contra la corrupción, pero rehúye el debate, lo que no es un mensaje positivo a la población y eso le puede costar la elección.

Hernán Chaparro (GfK)

Lo más probable es que se profundice la distancia de Muñoz y Urresti con el resto de candidatos. En el debate pasado fueron los que mejor estuvieron y cada uno fue construyendo su liderazgo.

Hay un grupo de gente en Lima que se identifica con una propuesta tipo Urresti por la seguridad y contra la delincuencia. Pero hay otro segmento que busca un perfil de gestor y eso lo encuentra en Muñoz.

A los que no les gusta Urresti van a ver a Muñoz como una alternativa y eso le puede favorecer al candidato de Acción Popular.

No debemos olvidar que falta otra polémica, y ahí están Velarde, Guerra García, Beingolea y el mismo Belmont si es que va, quienes van a buscar dar el golpe.

Hay muchos candidatos y la gente los va empezar a ver con mayor detenimiento, por lo que ya está bajando el porcentaje de los que no saben o no precisan, y seguro se llegará al histórico 10%. Por ahora ese rubro de indecisos está entre 14% y 15%.

Giovanna Peñaflor (Imasen)

Pese a la subida de Muñoz, el escenario electoral para el domingo 7 de octubre es incierto y bastante sombrío, porque el número de indecisos es elevado. Falta la segunda parte del debate, que puede mostrar a algún candidato que llegue a la población.

A Muñoz todavía no lo han atacado, y lo van a hacer. Finalmente, los sectores populares son los que van a decidir. Falta ver cómo quedará la candidatura de Urresti, quien puede quedar fuera por un tema judicial. Si eso sucede, me parece difícil que sus votos vayan a un candidato como Muñoz, a quien no le conviene que Urresti salga del escenario.

Lo más probable es que al final va a terminar siendo elegido un alcalde con bajo porcentaje y con una debilidad estructural para gobernar, lo que no le hace bien a una ciudadanía como la de Lima.

Luis Benavente (Vox Populi)

Hay algunas características que se han dado para llegar a este escenario. Una es que el nivel de intención de los que lideran las encuestas es muy bajo y cualquiera de los que está atrás puede dar el salto y pelear el primer puesto. Otros puntos son el alto número de candidatos y que estos son víctimas de campañas muy duras.

Es muy posible que alguien venga de atrás y gane, y parece que eso va pasar. Reggiardo y Belmont están a la baja. Urresti y Muñoz están en subida. Sin embargo, Muñoz está más fresco, mientras Urresti tiene un desgaste importante, pero capta a la gente frustrada que elige a alguien para fregar al sistema político.

Hay un sector que ve a Urresti como una posibilidad, pero a la vez como un peligro y por ello hay una corriente más fuerte contra Urresti que contra Muñoz y eso lo puede desgastar. Pero tampoco se puede decir que Belmont y Reggiardo están perdidos. Si se cae la candidatura de Urresti, eso lo pueden aprovechar Reggiardo o Belmont, que tienen un perfil más popular que Muñoz. Si sale la sentencia contra Urresti, eso lo puede sacar de carrera y entonces cualquier cosa puede pasar.❧