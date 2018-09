Los tres primeros recorren Lima en busca del voto popular

Elizabeth Prado y Denisse Torrico

Entre una ciudadanía apática ante las propuestas de los candidatos a la alcaldía de la capital, Jorge Muñoz (AP), quien ha repuntado en los sondeos en Lima, recorrió los principales puntos de la ciudad que pretende dirigir para encontrarse con quienes ven en él un hombre sencillo, que con base en el calor popular ha comenzado repentinamente a subir en las encuestas.

El exalcalde de Miraflores asegura que, a pesar de tomar con mucha humildad los resultados del último sondeo, tiene confianza en que las próximas elecciones se definan a su favor. Por eso Muñoz se desplazó desde las 8 de la mañana de ayer hacia la plaza San José, en Jesús María, donde, además de degustar un jugo y un cebiche, conversó con vecinos para dar a conocer sus principales propuestas en seguridad ciudadana, transporte y salud.

Su recorrido en el mercado de la zona causó varias reacciones, entre ellas, las de José Romero, quien dijo estar cansado de dar su confianza a los alcaldes limeños que han gobernado en los últimos años.El postulante por el partido Acción Popular declaró tener un plan de gobierno de seguridad ciudadana, el que se iniciará con una reunión con el Consejo Metropolitano para determinar las acciones que se tomarán en los diferentes distritos de la capital.

De ahí se desplazó al mercado Risso, en Lince. Ahí Muñoz escuchó algunas consultas, una de ellas sobre si hará algo en salud. El candidato aseguró que la propuesta de los hospitales solidarios fue correcta en un principio, pero que ahora requiere de mayor cobertura, por lo que propone la construcción de tres nuevos centros de salud por año.Ante la prensa, Muñoz dijo ser consciente de que este tipo de propuestas, difundidas en el debate municipal son la causa por la que hoy tiene el 14,2 % de la intención del voto, que lo coloca como posible alcalde de Lima. Su itinerario culminó una vez que se transportó por intermedio del tren eléctrico, desde la estación La Cultura, en San Isidro, hasta Bayóvar, en San Juan de Lurigancho.

En medio de la gente que miraba con sorpresa su llegada, Muñoz aclaró las principales dudas de los ciudadanos. La anécdota la puso un escolar de 16 años que se le acercó para consultarle sobre las intenciones de construir ciclovías, que permitan, a estudiantes como él, trasladarse de manera alternativa hacia sus centros educativos.

Fue entonces cuando el postulante a alcalde de 56 años de edad comentó, en relación con el último sondeo, que sus contrincantes Urresti y Reggiardo no son la opción que los votantes elegirían.

"Yo creo que la ciudadanía que se encuentra con alguien que no le ofrece garantía... no puede votar por un candidato de esa naturaleza. Hay personas que se han sobrado... no han querido debatir, han estado por encima de todos, y así no son las cosas", explicó.

Muñoz se despidió diciendo ser la mejor opción por su experiencia municipal.

Reggiardo desconfía

Por su parte, Renzo Reggiardo, respecto a los resultados de los últimos sondeos de opinión que revelan casi un triple empate entre él, Jorge Muñoz, Daniel Urresti, el candidato de Perú Patria Segura expresó su desconfianza en la investigación ejecutada.

"Habría que preguntarse por qué hay diferencias sustanciales entre las dos encuestas que se han hecho cuando los trabajos de campo fueron similares. A cuál de ellas le creemos. Me parece por lo menos extraño", manifestó en las alturas del asentamiento humano 'Mercedes Cabanillas', en San Juan de Lurigancho, adonde llegó para participar en la faena que suelen hacer sus pobladores los fines de semana para levantar muros de contención y escaleras.

Su visita estaba programada para las 8:00 de la mañana, pero llegó bastante retrasado. Después de agradecer a la población por la paciencia de haberlo esperado, refirió que llegaba de cumplir una diligencia de la que no podía dar detalles, aunque añadió que era parte de "la campaña sucia y agresiva que estamos viviendo".

Insistió en que la única encuesta creíble es la del cariño que le muestra la gente, y por eso está seguro que el 7 de octubre ganará con contundencia y claridad.

Acompañado de su candidata a teniente alcaldesa, Norma Yarro, ofreció a los habitantes de 'Mercedes Cabanillas' saneamiento y la titulación de sus terrenos, para lo cual exigirá que Cofopri pase a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Acto seguido, intervino en el llenado de la base de un muro de contención ante la algarabía de los vecinos, quienes reclamaron que ningún candidato ni autoridad los haya visitado, ni siquiera la propia lideresa aprista Mercedes Cabanillas.

Renzo Reggiardo prosiguió su campaña proselitista en Chosica y Chaclacayo. Hoy hará una caminata en Jesús María.

No quiso hablar del ascenso de Muñoz y Urresti. Prefirió seguir hablando de sus planes de seguridad ciudadana y de sacar a las calles a las Fuerzas Armadas.

Urresti en San Martín

En Chuquitanta, San Martín de Porres, el aspirante a la municipalidad de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, se refirió a su ascenso al primer lugar en las encuestas y dijo que lo recibía con humildad. Explicó que este resultado es producto del trabajo intenso que viene desarrollando.

Sin embargo, fue concluyente respecto a la denuncia sobre las firmas falsas que habría presentado su partido político para poder inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas.

"Bueno, lo que sé es que voy primero. Sobre eso (firmas falsificadas) no tengo nada que decir. Ayer (el viernes) la ONPE se ha pronunciado claramente sobre el partido Podemos Perú y ha dicho que esas firmas no han sido validadas. No tengo más que agregar", declaró, con lo que cerró el tema.

Urresti recorrió los mercados de Chuquitanta y sus calles sin asfalto. Ahí les recordó a los vecinos que él era un sanmartiniano como ellos, ya que había crecido en ese distrito cuando su madre invadió un terreno cerca de la avenida Perú.

Les aseguró que de llegar a la alcaldía de Lima trabajará especialmente por los pobladores de las laderas y los asentamientos humanos de la gran ciudad.

Hoy es la segunda parte del debate

- Desde las 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, se realizará hoy la segunda parte del debate organizado por el JNE con la participación (en ese orden) de Alberto Beingolea (PPC), Roberto Gómez (Vamos Perú), Gustavo Guerra (Juntos por el Perú), Humberto Lay (Restauración Nacional), Manuel Velarde (Siempre Unidos).

- También Ricardo Belmont (Perú Libertario), cuya participación es incierta, Julio Gagó (Avanza País), Enrique Cornejo (Democracia Directa), Diethell Columbus (FP) y Enrique Fernández (FA).

- Las duplas para los debates son: Fernández Chacón con Guerra García; Gagó con Lay Sun; Velarde con Cornejo; Belmont con Beingolea; y Columbus con Gómez Baca. Luego será Gómez Baca-Columbus, Gagó-Beingolea, Cornejo-Velarde, Fernández-Belmont, y Guerra García-Lay.