Muñoz tras ascenso en encuesta: “La gente ha visto nuestro compromiso ciudadano”

Elecciones 2018. Tras su notable ascenso en las últimas encuesta, el candidato a la alcaldía de Lima de Acción Popular, Jorge Muñoz, señaló que ello se debe a una respuesta de la ciudadanía, que ha escuchado sus propuestas.

“Esto se debe a que nosotros estamos llevando nuestras propuestas, estamos mostrando lo que queremos para Lima y además ese compromiso que hemos asumido, que es un compromiso ciudadano”, expresó Jorge Muñoz.

Jorge Muñoz aseguró que en una posible gestión, él podrá ofrece “la experiencia con eficiencia y honestidad” y resaltó que “no está vinculado a ninguna situación de corrupción”. En esa línea, el aspirante a alcalde indicó que “el mejor antídoto para luchar contra la corrupción es la actitud de vida”.

El postulante por Acción Popular recordó que mostró sus cuentas de campaña, tal como lo prometió. “Hemos demostrado quienes nos han financiado”, dijo en Canal N. “La gente está entendiendo que hay un candidato honesto pero que también tiene experiencia y eficiencia”, acotó.

Sobre sus contrincantes, Jorge Muñoz consideró que Daniel Urresti “es la noche”, en comparación con él, que es “el día”.

“Él tiene una visión muy cerrada de lo que quiere hacer en Lima Metropolitana. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia y además él no tiene la experiencia”, expresó. Además, se refirió al juicio abierto que tiene el exministro, así como la denuncia en contra del partido Podemos Perú.

“Yo no tengo una acusación abierta en lo penal. El señor sí tiene un juicio. Tiene un partido en el que se ha montado en una suerte de vientre de alquiler que ha nacido de manera dudosa”, sostuvo Jorge Muñoz.

En tanto, sobre Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont consideró que la población los ha castigado quitándoles la preferencia.

“La ciudadanía los ha castigado por esa soberbia, por esa cachetada que ellos le han a la ciudadanía limeña de no querer participar, de no querer debatir, de ponerse por encima de los candidatos, de los ciudadanos y las instituciones. Yo he visto mucha soberbia y la gente también. Por eso van a seguir bajando porque es muy tarde para corregir un error de esa naturaleza”, recalcó Jorge Muñoz.