Sobre nota publicada

Señor Director:

En la edición del 19 de setiembre del 2018, bajo el título “Chávarry recibió ayuda para ser elegido y ratificado por el CNM”, se señala que “El fiscal supremo Gonzalo Chávarry sí habría recibido ayuda de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para ser elegido Fiscal de la Nación y poder ser ratificado como magistrado, según la declaración de un colaborador eficaz en la Fiscalía del Callao”. Seguidamente consigna: “Chávarry ha negado esta posibilidad, señalando que su elección estaba definida por antigüedad desde el 2015, en virtud de un acuerdo de los Fiscales Supremos de esa época. Pero, de acuerdo con el colaborador, se trataba de un acuerdo y no de una Ley y, por lo tanto, los dos nuevos fiscales supremos, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, podían proponer un nuevo acuerdo”.

Se cita como fuente a un aspirante a colaborador eficaz sin constatar la veracidad del dicho, que resulta absolutamente falso. Prueba de ello es que la Junta de Fiscales Supremos, como órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, reunida bajo la presidencia del exfiscal de la Nación doctor Pablo Sánchez Velarde, tomó el acuerdo N° 3860, en virtud a la propuesta de la doctora Zoraida Ávalos Rivera, fiscal suprema titular, para que en las sucesivas elecciones a Fiscal de la Nación, se tome en cuenta el criterio de antigüedad en el cargo de Fiscal Supremo Titular, propuesta que por unanimidad se acordó: que en las sucesivas elecciones a Fiscal de la Nación, se tome en cuenta el criterio de antigüedad en el cargo del Fiscal Supremo Titular, sin dejar de cumplir lo establecido por la Constitución.

El Acuerdo N° 3861 contiene la propuesta del doctor Pablo Wilfredo Sánchez, fiscal de la Nación (i) y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, para que al término de ejercer el cargo de Fiscal de la Nación por 3 años, el mismo no sea posible de reelección. El Pleno de la Junta de Fiscales Supremos, por unanimidad Acordó: que el cargo de Fiscal de la Nación, en lo sucesivo no será posible la reelección.

pedro g. chávarry vallejos

fiscal de la nación.

“Malcriadez ciudadana”

Señor Director:

Entusiasmados hemos escuchado a los candidatos que se presentaron al primer debate electoral municipal; sin embargo, hay algún chistocito que por estar en el primer lugar en las encuestas no quiere participar en el debate programado e invita a otro candidato para debatir en los Barrios Altos. Eso se llama malcriadez ciudadana. Una burla que yo no toleraré y ese candidato está borrado de mis preferencias. Asimismo, cómo es posible que se haya admitido como candidato a un militar que está con juicio abierto por haber matado a un periodista. El JNE en uso de sus atribuciones por oficio hubiese negado esa candidatura. Finalmente, hay un candidato que cada vez que abre la boca es para decir burradas. Quizá en otro tiempo pudo causar gracia, pero hoy da pena y me parece desfasado en el tiempo. Sugiero a los amigos electores leer bien las hojas de vida de los candidatos para luego no estar llorando sobre la leche derramada.

santiago barrueto s.

dni: 07927513

Ojo a la ONPE y el JNE

Señor Director:

Está muy bien que se esté limpiando la corrupción de la Fiscalía, el PJ y otras entidades del Estado; sin embargo, sería bueno que el presidente Martín Vizcarra le dé una mirada a la ONPE y el JNE, para ver con qué camiseta están jugando los magistrados que la conforman, pues estas dos entidades deben ser imparciales y transparentes para que se refleje exactamente la voluntad popular; esto, por ejemplo, no sucedió en las elecciones pasadas del 2016.

eduardo espíritu pezantes

dni: 06655745