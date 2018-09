Las elecciones ya no las ganan los que tienen más plata

Para el candidato a la alcaldía provincial de Tumbes, Williams Marchán Aguayo, los electores han madurado en los recientes años y ya no votan en función del aspirante que cuenta con mayores recursos.

“En las elecciones pasadas los que más se lucían eran los candidatos que tenían mayor cantidad o mayor fluidez económica, pero en esta oportunidad la gente mira con más atención al candidato que realmente está dando propuestas sólidas y contundentes a la población. No se está fijando en la capacidad económica que tiene para llegar, sino en la propuesta y en la valentía del candidato para proponer y para defender su propuesta”, explicó Williams Marchán, de Siempre Unidos.

La propuesta central del plan de gobierno de Marchán consiste en una lucha frontal contra corrupción ,porque afecta gravemente los fondos públicos.

“El pueblo peruano, no solamente en provincia sino en todo el país, ha reaccionado frente a tanto abuso de la clase política involucrada en casos de corrupción. Siempre han ganado los candidatos con mayor fluidez económica, definitivamente antes de ganar ya habían empeñado el futuro de los niños, y de los jóvenes, y del pueblo entero de Tumbes. Tal es así que por ello la municipalidad provincial de Tumbes en tres o cuatro oportunidades ha sido declarada en quiebra. Pero eso ha cambiado y se verá en los resultados de las elecciones del 7 de octubre”, señaló.

Las autoridades en Tumbes han enfrentado acusaciones de corrupción, por lo que la población ha perdido la fe en los políticos, pero Marchán plantea medidas drásticas para recuperar la fe en los funcionarios públicos.

“Si gano las elecciones, lo primero que haré es instalar las bases de desarrollo para Tumbes. Lo segundo, aplicaremos una auditoría completa a las tres gestiones pasadas para que así el pueblo de Tumbes sea reparado por el daño que ha sufrido”, respondió.

Si eventualmente ganara las elecciones, ¿convocará a funcionarios de otros partidos?, preguntamos al candidato Williams Marchán.

“Convocaría funcionarios que estén limpios. No convocaría a ningún funcionario cuestionado porque definitivamente tenemos que darle una nueva clase de funcionarios a la población. Porque lo que vas a hacer es un servicio público. No te vas a servir del pueblo, sino vas a hacer un servicio público. Y por ende, tienes que convocar a los mejores así sean de otras tiendas políticas. Pero si están limpios y no están con manchas, y tienen todo el deseo de servir a su pueblo, serán llamados por nosotros”, aseguró Marchán.