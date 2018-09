Urresti cuando le preguntan por Acuña: “¿Quién? Ah, el novio de Brunella Horna”

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, ironizó con el congresista de Alianza Para el Progreso, Richard Acuña, diciendo que este aparece más en noticias de espectáculos que de política.

Además, Daniel Urresti señaló que no conoce alguna gestión que le recuerde al parlamentario Richard Acuña.

“¿Quién es? ¿Es un congresista?, pero ¿está en actividad? ¿Es ahora congresista?”, expresó Daniel Urresti cuando le mencionaron que el parlamentario presentó solicitó formalmente a la Comisión de Fiscalización del Congreso iniciar una investigación al partido Podemos Perú.

Daniel Urresti aseguró que apoya que se abra cualquier tipo de investigación a su partido, pero insistió en que desconocía del parlamentario Richard Acuña. Sin embargo, lo recordó cuando le mencionaron a la modelo Brunella Horna.

“Me parece espectacular que este congresista, que me dicen que es actualmente congresista. No lo recuerdo. ¿Algo que haya hecho que me haga (recordar)?”, acotó. “Ah, ya sé de quién me hablas, Acuña, el que está de novio de Brunella Horna. El que más sale en la farándula que en el Congreso”, añadió Daniel Urresti.

Como se recuerda, la firma del congresista Richard Acuña es una de las que aparece en los planillones de inscripción del partido Podemos Perú, por el cual postula Daniel Urresti a la alcaldía de Lima.