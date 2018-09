Muñoz: "No mienta, señor Renzo Reggiardo, no tengo ningún juicio penal abierto"

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, respondió a las acusaciones del aspirante de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, quien acusó a su oponente de tener procesos penales abiertos.

“No mienta señor Renzo Reggiardo no tengo ningún juicio penal abierto. Lo que usted acaba de decir en un medio de comunicación ES FALSO. Creo que le preocupa que yo esté subiendo en las encuestas. Una elección se gana con propuestas y es lo que usted no tiene”, escribió en Twitter.

