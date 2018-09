“El caso no está cerrado, puede pedirse una impugnación o aclaración al TC”

La expresidenta de la Quinta Sala de la Corte Superior de Lima Emilia Bustamante Oyague responde sobre las razones de por qué su colegiado resolvió a favor del pago de los devengados.

La Sala que usted presidió confirmó la resolución del juez Hugo Velásquez para que se pague a los jueces los devengados, cuando la asociación de abogados no lo había pedido. ¿Su Sala no debió rectificar lo resuelto por Velásquez y rechazar el pedido de pago de devengados?

Cuando Velásquez recibe el pedido de la asociación (para el pago de devengados), le corre traslado a la procuraduría del Poder Judicial para que se pronuncie, pero nunca dijo nada. Y ante la omisión es que Velásquez ordenó el pago de devengados. Esa resolución es la que sube a nosotros en calidad de apelación. A nuestro criterio jurisdiccional sí corresponde (el pago de) los devengados. El hecho que digan ahora que eso no estaba comprendido, eso es una interpretación extensiva del derecho.

¿En qué sentido?

Puede que haya un desacuerdo con la opinión jurídica, pero esta opinión no se puede cuestionar mediante una acción de control o con una denuncia de prevaricato. Nosotros resolvimos en base a un criterio jurisdiccional que puede revertirse, el caso no está cerrado, puede pedirse una impugnación o una nueva aclaración ante el Tribunal Constitucional. Sería una buena idea hacerle una auditoría especial para verificar la conducta procesal y las actuaciones procesales.

Cuando en el 2014 la ANMP le pide a la Tercera Sala Civil de Lima que integre devengados e intereses a su sentencia, la Sala lo negó señalando que no fue materia de la demanda. ¿No es una intromisión a lo que ya había sido resuelto?

Si existiera discrepancia sobre si los devengados van o no en contra de las sentencias es otro tema. Aquí no resolvemos en función a nubes, aquí hubo un pedido expreso del demandante que está en el expediente. El demandante es libre de pedirlo hasta el final y el juez tiene la obligación de responder. Hay una discrepancia, el juez interpreta una norma y resuelve que corresponde darle los devengados. Eso es criterio jurisdiccional. Si no le parece bien a la otra parte, pues tiene los mecanismos pertinentes. Pero si no actúa, ¿qué quieren? ¿Que los jueces los sustituyamos? Nosotros actuamos de acuerdo a las normas y ese fallo fue legal.

El presidente del Poder Judicial pidió a la Oficina de Control de la Magistratura que investigue a los jueces involucrados con la entrega de devengados. Los integrantes de su Sala han sido quejados jurisdiccionalmente.

No tengo conocimiento, no hemos sido notificados. Pero aquí hay un tema. Al juez no se le puede cuestionar por sus decisiones porque el proceso de denuncias ante control interno sería presionar al juez para que varíe sus decisiones. Además, qué tipo de vicio puede haber en tres vocales que han tenido como base el fallo del Tribunal Constitucional, que ha determinado que se tiene que cumplir una ley que durante 20 años no se ha cumplido. ¿Cómo no lo vamos a tomar en cuenta?

En el 2013, el Tribunal Constitucional ordenó el pago de la homologación, pero aclaró que el juez no puede decirle al Ministerio de Economía y Finanzas de dónde sacar ese dinero. ¿Por qué su Sala decidió que el Estado recurriera al Fondo de Contingencia para pagar los devengados?

Nuestra decisión tiene dos sustentos. Uno: el hecho de que estamos en ejecución de sentencia y la sentencia ordenaba una nivelación. Y el segundo: que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima presidida por la doctora Sara Echevarría, cuando vio el tema en apelación sobre el fondo de contingencia, dijo que se tenía que aplicar la sentencia del proceso competencial. El Tribunal Constitucional señala en su sentencia que durante 20 años no se había aplicado la ley y la doctora Echevarría emite un pronunciamiento precisando estos alcances del Tribunal Constitucional. Nosotros retomamos los argumentos y ratificamos la línea jurisprudencial. (MEH)❧