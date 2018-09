Alberto Beingolea: "No permitamos que el voto se decida en la cola" [VIDEO]

Luego de su repentina alza en las encuestas previo a las Elecciones 2018, el postulante a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, alertó a la ciudadanía que la "corrupción" se engendra porque muchos deciden su voto en la cola de las ánforas electorales y no eligen al "candidato honesto". Ante eso, propuso una tarea a fin que los votantes puedan elegir bien a su alcalde.

"Me preocupa el cerca de 50% que a estas alturas todavía no ha definido voto. Según los estudios en los últimos tiempos en el Perú, la tercera parte del electorado define su voto en la cola. No podemos permitir que esto siga pasando, porque ahí está el origen del problema. La corrupción se origina, exactamente ahí, porque la gente elige sin pensar", sostuvo Alberto Beingolea.

Asimismo, precisó que su pedido hacia el electorado limeño es para quienes ya decidieron su voto, a los que exhorta que busquen a las personas que no hayan decidido por quien votar para pedirles que se informen acerca de todos los candidatos, de los cuales existe abundante información en internet.

"Hay que ir a buscar, por lo menos a una persona que no lo haya decidido, y está cerquita. Es tu pariente, tu amigo, tu vecino. Está muy cerca. Si el 50% no ha decidido el voto, quiere decir que por cada uno que no lo ha decidido, hay uno que si. No permitamos que en esta ocasión el voto se decida en la cola. No permitamos que la gente llegue desesperanzada a votar. Que busque a los candidatos, que los googlee", exhortó el candidato del PPC.

Como se recuerda, una reciente encuesta de Datum reveló que Alberto Beingolea subió de 2% a 3.3% de intención de voto. Si bien es una cifra no tan alta, refleja que los electores limeños van evaluando otras opciones para el próximo alcalde de Lima.

En la cabeza de las encuestas se ubicó Daniel Urresti y Renzo Reggiardo, quienes empataron con 14.3% de intención de voto. Las elecciones se realizarán el 7 de octubre a nivel nacional, donde se elegirán a las autoridades municipales de todos los distritos.