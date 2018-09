Denuncian que canal del Congreso es utilizado para descalificar informe sobre Chávarry

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, denunció que el canal del Congreso haya sido utilizado para que se descalifique el informe que preparó y que recomienda la destitución e inhabilitación por diez años al cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario compartió una foto en la que se ve una entrevista a la exprocuradora Katherine Ampuero.

Increíble. En el canal del Congreso Ricardo Vasquez Kunze invita a Katherine Ampuero a descalificar denuncia e informe sobre Fiscal Chavarry sin que se debata en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. pic.twitter.com/TjwRBncmfZ — Juan Sheput (@JuanSheput) 27 de septiembre de 2018

Durante su participación, la exprocuradora Ampuero minimizó el informe preparado por Sheput asegurando que en la transcripción del aspirante a colaborador eficaz no hay una relación clara entre el Fiscal Chávarry y la organización criminal “Los cuellos blancos del Puerto”.

“Estos hechos que se le están imputando al Fiscal Chávarry no tipifican como una infracción a la Constitución. Si bien es cierto puede ser cuestionado desde el punto de vista ético, no constituyen una infracción. Tampoco existen indicios suficientes que acrediten que el señor (Chávarry) pertenece a la organización”, sustenta Ampuero, mientras que el entrevistador, Ricardo Vasquez Kunze, solo atina a darle la razón y no ahonda en los otros argumentos del informe del congresista Juan Sheput.

En las conclusiones del informe del parlamentario oficialista, se considera que Pedro Chávarry es "autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución y al artículo 45 de la misma norma suprema".

Chávarry es protagonista de diversos audios que involucran al suspendido juez César Hinostroza y cuatro ex magistrados del CNM (quienes también son investigados por el Congreso), en donde se le escucha coordinar actos irregulares.