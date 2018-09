Letona cambia discurso: “Mi compromiso es seguir trabajando para llegar al 4 de octubre”

Cambio de postura. La vocera de Fuerza Popular, Ursula Letona, aseguró que está comprometida con respetar los plazos y aprobar las reformas del Ejecutivo antes del 4 de octubre.

“Yo he firmado como vocera de Fuerza Popular el acuerdo de la Junta de Portavoces en ese sentido y el compromiso está en los que venimos a todas las sesiones, tanto de Justicia como de Constitución y la del Pleno estamos acreditando el compromiso”, expresó la fujimorista.

“Mi compromiso es seguir trabajando para llegar al 4 que es lo que yo he firmado en la Junta de Portavoces”, aseveró Ursula Letona.

Letona añadió que no firmó el compromiso de los plazos porque “era poco elegante que firme esa carta porque es un apoyo a las voceras”. Además, señaló que “ha habido gente (de Fuerza Popular) que ha dicho: por qué no me avisaron”.

Según la fujimorista, el hecho que solo 26 congresistas de Fuerza Popular hayan firmado el acuerdo para cumplir con la aprobación hasta el 4 de octubre ha sido “por una falta de coordinación”.

No obstante, dijo que en Fuerza Popular “no podemos asegurar el sentido de que se apruebe”.

Como se recuerda, fujimorista como Letona, Luz Salgado y Alejandra Aramayo se han mostrado en contra del compromiso del titular del Parlamento, Daniel Salaverry, quien ha asegurado que el Legislativo aprobará las reformas en el tiempo establecido por el Ejecutivo.