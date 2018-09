Urresti: “Si me condenan, diré que soy culpable y que no pueden votar por mí”

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, se pronunció luego de la última encuesta de Datum en la que alcanza en intención de voto a Renzo Reggiardo, con el 14.3%, para esta elecciones 2018.

“No puedo hacer más que agradecerle a los vecinos por la confianza que están depositando en mí”, expresó en América Tv. Sin embargo, los entrevistadores le recordaron que recién el 4 de octubre se conocerá si es culpable o no del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Al respecto, Daniel Urresti indicó que de ser condenado por este caso, “diré que soy culpable y que no pueden votar por mí”. No obstante, recalcó que está seguro de su inocencia y que, por ello, “el día 4, cuando me declaren inocente, lo vamos a celebrar por todo lo alto”.

De otro lado, al ser cuestionado por postular con el partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez, el exministro señaló que esta ha sido la única opción que ha tenido porque "así se lo obliga el sistema”.

“Recibí varias invitaciones y el único que aceptó mis condiciones fue el señor Luna Gálvez”, dijo. “Si yo llego a la alcaldía no tengo ningún acuerdo con él”, aseguró Daniel Urresti, quien acotó que “hacer tu propio partido, es venderle tu alma al diablo”, siempre que se trate de una persona sin dinero como en su caso.

Dentro de sus propuestas, Daniel Urresti aseguró que de llegar a ser alcalde de Lima entregará a los periodistas una credencial para tener el permiso de ingresar a todas las instalaciones de la Municipalidad y solicitar información, con el fin de garantizar la mayor transparencia en una posible gestión.

“En la primera semana como alcalde, entregaré una credencial a todos los medios de comunicación, que les permita a los equipos ingresar y que puedan solicitar cualquier tipo de información”, puntualizó.