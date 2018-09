“Se corroboró en el proceso la culpabilidad del señor Urresti”

Sharmelí Bustíos lleva 30 años esperando justicia desde que su padre, el periodista Hugo Bustíos, fue asesinado por militares. La Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para Daniel Urresti por su responsabilidad en este crimen. Hoy se realiza la audiencia final y la próxima semana se dictará sentencia.

El Poder Judicial emitirá su fallo sobre la responsabilidad de Daniel Urresti este 4 de octubre. ¿Qué es lo que espera la familia?

Espero una sentencia condenatoria porque se ha corroborado, durante el proceso, la culpabilidad del señor Urresti en el asesinato de mi padre. Uno de los puntos tocados en el alegato final de su abogada dice que una sola testigo lo señala y por ello pide la absolución, pero olvida algo importante y es que quienes acusan a Urresti (cuyo seudónimo era capitán 'Arturo') son sus compañeros de armas: Amador Vidal Sanbento, conocido como 'Ojos de Gato', y Edgardo Montoya. Ysabel Rodríguez Chipana, quien es la testigo del fiscal, coloca a Urresti en el lugar de los hechos. Ninguno de los que han sido condenados ha admitido su responsabilidad, pero los testigos los señalan.

¿De cuántos testigos estamos hablando?

El caso Bustíos ha tenido siete testigos, quienes desde el primer momento señalaron a los militares como los responsables del asesinato de mi padre. De esos siete testigos son tres nada más los que han hablado, entre ellos el señor Alejandro Ortiz, que a los meses fue asesinado en circunstancias no esclarecidas hasta ahora.

El señor Urresti ha mostrado una actitud poco seria y ha tomado todo a la broma, pese que la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel para él.

El comportamiento de Urresti es algo muy difícil con lo que he tenido que lidiar. El 17 de julio de 2015, cuando empezó el juicio, Urresti llevó una portátil. Agredieron a mi madre, nos gritaban en el oído que el señor Urresti era inocente e intentaron atribuir esta acusación contra él a que, en ese entonces, era el ministro 'estrella' del Interior. Él utilizó el poder político para escudarse, pero está comprobado en juicio que sí tiene responsabilidad. A mí me indigna que pretendan vincular a mi padre en una cuestión política. Esto no tiene nada que ver con aspiraciones políticas. El señor Urresti nos ha acusado de que detrás de nosotros están Alan García y Keiko Fujimori. Eso lo rechazo tajantemente, ni Keiko, ni Alan ni nadie está detrás de nosotros.

Entiendo que hay personas que ya fueron condenadas por la muerte de su padre. ¿Sabe cuál es su situación actual?

El comandante del Ejército que decía ser amigo de mi padre, ha sido sentenciado en 2007. En 2008 la sentencia fue ratificada. Él fue condenado a 17 años de cárcel. El otro sentenciado fue Amador Vidal Sanbento ('Ojos de Gato'). Solo cumplieron 4 años de prisión y actualmente gozan de semilibertad. Tengo conocimiento de que el señor Vidal está ejerciendo la docencia en Arequipa. Esto ya es el colmo. Los que asesinaron a mi padre no fueron dos personas, según testigos fue una patrulla de cuatro efectivos, entre ellos estaba 'Centurión', 'Ojos de Gato', 'Arturo' (Urresti) y otro que no se ha logrado reconocer. Entonces no es algo inventado para acusar a este señor, es un caso que debe ser evaluado con mucha seriedad y con mucha humanidad.

Lo más seguro es que el señor Urresti apele si lo sentencian este 4 octubre. Si es así, ¿cómo sería este nuevo proceso?

Por supuesto. Tengo entendido que las sesiones son más cortas y no va a durar tanto como este proceso, que se extendió por tres años y dos meses. La suprema la ratificará (la sentencia) o ya veremos qué sucede. Este caso no termina el 4 de octubre, eso lo quiero dejar muy en claro.

Una sentencia condenatoria sería un cierre para su familia...

Así es. No le deseo a nadie estar de audiencia en audiencia, eso te seca la vida.❧