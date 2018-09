Lescano: "Ley de financiamiento seguirá permitiendo aportes fantasmas"

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, cuestionó la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, aprobada por el Pleno del Congreso, y que está lista para ser sometida a referéndum el 9 de diciembre, así como lo planteó el presidente Martín Vizcarra. El legislador se abstuvo durante la votación.

"Ley de financiamiento aprobado por congreso seguirá permitiendo aportes fantasmas, no comprende fiscalización paralela de dinero en las campañas y no prohíbe dádivas que compran votos. Referéndum un engaño para pueblo. Por eso no voté a favor de la ley", expresó el legislador en su cuenta de Twitter.

El Pleno del Congreso, en un largo debate, con 92 votos a favor acordó aprobar la norma que plantea la regulación del financiamiento de partidos políticos que tiene previsto ser sometido a referéndum. Quedan pendientes los proyectos de bicameralidad y no reelección de congresistas como últimas iniciativas legislativas planteadas por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, el dictamen aprobado en el Pleno no incluye propuesta del presidente Vizcarra para la rendición de gastos durante campaña. Como se recuerda, los funcionarios de la empresa Odebrecht declararon que financiaron la campaña electoral de algunos candidatos entre 2006 y 2011. Con este dictamen, y de presentarse un caso similar, los partidos no tienen la obligación de rendir cuentas sobre los gastos de sus aportes.

Precisamente, la Comisión de Constitución convocó para este jueves sesión para continuar el debate de estos proyectos de ley que restan para la aprobación de la reforma política, antes del 4 de octubre, por compromiso de la Junta de Portavoces del Congreso.

¿De qué trata este proyecto de ley?

La iniciativa legislativa plantea la modificación del Artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para detallar que "mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción", como lo explica la norma.

Asimismo, "el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige conforme a ley los criterios de transparencia y rendición de cuentas", también señala el nuevo artículo que será consultado a la población a través de un referéndum estimado para el 9 de diciembre.