Reggiardo se reunirá con su equipo para definir debate con Belmont.

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo, informó que esperará reunirse con su equipo de trabajo y recibir el informe correspondiente para concretar el debate con el postulante al sillón municipal por Perú Libertario (PL), Ricardo Belmont Cassinelli, previo a las Elecciones 2018.

"Los equipos se han puesto de acuerdo, entiendo que ayer (martes) ha habido una primera aproximación, probablemente en el transcurso del día se consolide una reunión", dijo Renzo Reggiardo en Canal N, sobre su eventual debate con Ricardo Belmont.

Como se recuerda, este debate paralelo, se realizaría luego que Renzo Reggiardo desistiera de participar del Debate Municipal 2018 por "incumplimiento" del Pacto Ético Electoral de sus contrincantes. Por su parte, Belmont Cassinelli, anunció que no participaría de esta cita, considerando que el "verdadero debate es en la calle". El primero planteó realizar un debate entre ambos en Barrios Altos.

"Hemos encontrado en esta actividad una posibilidad para poder debatir alturadamente con un candidato que, como yo, ha respetado muchos de los alcances sostenidos en el Pacto Ético Electoral", afirmó el candidato por Perú Patria Segura.

En principio, algunos candidatos criticaron que se plantee realizar un debate paralelo considerándolo una "falta de respeto" a la población que debe estar atenta a las exposiciones del resto de postulantes, quienes participarán en el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Estoy de acuerdo en lo que me traiga de información mi equipo, no quiero adelantar mi opinión, quiero escuchar qué cosa es lo que se ha contemplado en esta reunión. Con Ricardo (Belmont) hubo algunas conversaciones en algún momento de la campaña como han tenido todas las agrupaciones políticas. Nosotros estuvimos en conversaciones simplemente, pero no se concretó nada, eso no significa que haya ningún tipo de vínculo con nadie", agregó Reggiardo.