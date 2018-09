Patricia Donayre exige a Fuerza Popular respaldar el referéndum [VIDEO]

La congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Patricia Donayre, exigió a la bancada de Fuerza Popular respaldar los plazos para aprobar proyectos de reforma constitucional para que sean consultados a la población durante el referéndum, que se acordó realizar el 9 de diciembre de este año.

Este pedido se realiza luego que solo 26 congresistas, de 62 que integran la bancada fujimorista, firmaron un comunicado para afirmar que respaldan los plazos para que las cuatro reformas constitucionales se aprueben antes del 4 de octubre. Tal y como se comprometieron los legisladores en Junta de Portavoces.

Patricia Donayre pidió que "no solo se pronuncien" a favor de los plazos, sino que también se comprometan a que estas propuestas del Ejecutivo sean sometidas a referéndum en la fecha estimada por el presidente Martín Vizcarra, luego de su mensaje a la Nación el último 28 de julio.

"Ese acuerdo de la Junta de Portavoces no toca el referéndum, habla solo de un plazo y no sabemos si realmente llegaremos a la consulta popular. Quiero escucharles pronunciarse sobre eso y aprobar la moción que se ha presentado para pedir que el Congreso se comprometa a que las reformas pasen por un referéndum", dijo la parlamentaria en Canal N.

En ese sentido, la legisladora del oficialismo descartó que la firma de menos de la mitad de congresistas de Fuerza Popular signifique un divisionismo dentro del fujimorismo, ya que la polémica se genera ante la posibilidad de un referéndum, y no por el plazo hasta el 4 de octubre.

"No creo que haya un divisionismo. Seguro que les han dado la libertad de poder manifestarse a través de un documento expresando su respaldo a un acuerdo de la Junta de Portavoces. Eso no es lo mismo que ratificar el respaldo a la cuestión de confianza", señaló.

Como se recuerda, tras la presentación de la cuestión de confianza por parte del premier César Villanueva, y bajo mandato del presidente Martín Vizcarra, la Junta de Portavoces se comprometió a aprobar los proyectos de reforma constitucional antes del 4 de octubre, para que así puedan ser sometidos a referéndum el 9 de diciembre de este año. Hasta ahora el Congreso solo ha dado prioridad a la iniciativa de reforma judicial, que hasta ahora a sido la única norma aprobada.

Todos los proyectos de reforma política se encuentran en debate. Mientras que el de bicameralidad, aún no encuentra consenso de los parlamentarios, el de financiamiento privado de partidos políticos se debate en el Pleno. Hasta el momento no se ha visto el proyecto de reforma para la no reelección de congresistas, que es uno de los temas más polémicos en el Parlamento.