Ricardo Belmont a reportera: "Para hacer el amor se necesita tiempo” [VIDEO]

El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, incomodó a una reportera cuando era cuestionado por el debate al que lo invitó su adversario Renzo Reggiardo. Lejos de tomar en serio las interrogantes bromeó realizando un desatinado comentario.

El incidente ocurrió cuando la periodista le preguntó a Belmont sobre su negativa para acudir a los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El candidato de Perú Libertario respondió que le parecía un debate mal hecho.

"Para hacer el amor se necesita tiempo, (...) esto es como hacer el amor. Al pueblo se le quiere, se le respeta", indicó entre risas al referirse al tiempo del debate, sin importarle la evidente incomodidad de la reportera de Canal N.

En otro momento, el candidato volvió a hacer un comentario fuera de lugar a su interlocutora, cuando quiso jugarle una “broma” ante la insistencia de la periodista sobre si confirmaba su asistencia al debate con Renzo Reggiardo. Hastiada por las palabras del aspirante al sillón municipal, en esta ocasión la mujer pidió respeto.

Reportera: Una pregunta cerrada. ¿Va a ir al debate con Renzo Reggiardo?

Belmont: Le he dicho que sí desde anoche. (Risas)

Reportera: Por favor, un poco más de respeto. Anoche no lo he visto.

Belmont: Es que anoche me llamó una persona y le contesté que sí… Sí voy a ir, me gustaría que sea otra hora para que no se cruce...

Comentario machista

Esta semana, Ricardo Belmont también fue cuestionado por un comentario machista contra su esposa, cuando ambos se encontraban en un mitin en San Juan de Lurigancho.

"Los hombres de bien los construyen nuestras mujeres, la mejor maestra es la madre (…) Mi favorita es mi mujer. Ojo, yo no soy 'cosito'. Ella de vez en cuando me agarra la 'cosita', pero eso es otra cosa", indicó sonriendo en tono de burla.