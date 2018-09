Queja contra ENEL

Señor Director:

En los últimos meses, mi recibo de luz de ENEL (número de cliente 2636728) continúa subiendo de manera significativa. Es imposible que el consumo en mi departamento suba si realizamos un máximo ahorro de luz, no realizamos fiestas, ni reuniones y vivimos la misma cantidad de personas hace tres años. Sin embargo, cada mes el recibo es más alto; no tiene sentido alguno. No se trata de un caso aislado. Todos mis vecinos del edificio en el que vivo tienen la misma queja: incremento en el recibo. Esta situación se presenta luego de que hace algunos días técnicos de la empresa estuvieron revisando la caja donde se encuentran los medidores.

Carlos Araujo Perales

DNI 08238091

El tránsito en Miraflores

Señor Director:

Antes veamos el ejemplo de Miraflores. Los tranvías venían del Centro por el Paseo de la República para llegar a Chorrillos. Al llegar a Miraflores, del paradero y con el mismo boleto, una persona podía tomar un “Urbanito” que recorría en círculo por todo el distrito. Se bajaba en los paraderos establecidos (no en cualquier lugar como ahora) y caminaba hasta su domicilio. Los tranvías así iban a los distintos distritos. También eran la salvación, estos caminaban sobre rieles y no se pasaban los unos a otros. El que los quitó se equivocó, aunque lo hizo de buena fe. Los ciudadanos somos los culpables. Arequipa, en la misma época, no era muy diferente en el tránsito y tranvías. Ahora hay pocos de esos arequipeños.

Manuel Paulet Iturri

Dni 06299009

Un saludo fraterno

Señor Director:

Retorno a la inquietud cultural que entre 1964 a 1966 motivó a quienes, en esos inolvidables años, aspirábamos a ser no solo reconocidos como los escritores jóvenes que, a nivel nacional, innovaríamos nuestra literatura sino, mejor aún, a ser la vanguardia cultural de mayor vigencia y presencia. Julio Ortega, Mirko Lauer, Rodolfo Hinostroza, Winston Orrillo, Róger Rumrrill, Omar Aramayo, Percy Zaga, Gerardo García Rosales, Cecilia Bustamante, Carlota Flores, entre otros, nos reuníamos en la Galería Cultura y Libertad para dialogar, leer nuestras creaciones y debatir. Cada uno tomó su propio camino. Por ello, al leer el merecido homenaje a Mirko Lauer y a su muy valiosa labor de periodista, poeta y persistente editor de Hueso Húmero consideré justo hacer público este saludo fraterno por la calidad de su quehacer intelectual que enriquece a nuestra cultura.

CARLOTA FLORES SCARAMUTTI

DNI 07914115

Candidatos en el Callao

Señor Director:

Los recientes asesinatos en Mi Perú (en medio de una caravana electoral) y (de un trabajador municipal) en un Mercado de La Perla, que se suman a las decenas de ciudadanos chalacos caídos por sicarios que controlan las mafias del narcotráfico, extorsión y cupos en construcción civil, justo en vísperas de elecciones, debe llamarnos la atención. Estos hechos no son aislados: es resultado de la nefasta gestión del grupo autodenominado Chim Pum Callao –presente en la política del primer puerto del país desde 1995– del que ejercieron como alcaldes y regidores la mayoría de los actuales candidatos del movimiento Fuerza Chalaca, y del que también mantienen relaciones el candidato a la Municipalidad Distrital de Ventanilla y al Gobierno Regional. Votar por alguna de esas candidaturas o dispersar el voto en favor de candidaturas sin posibilidad de éxito, implicaría seguir permitiendo el dolor y el desangramiento en las calles

MARCO A. SILVA SANTISTEBAN

Dni 07233036