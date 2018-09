Odebrecht: PJ convalida congelar cuentas de PPK por pagos a Westfield

Lava Jato. El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria convalidó congelar las cuentas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski debido a los pagos que habría recibido su empresa Westfield de parte de Odebrecht mientras era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo.

De acuerdo a las investigaciones, Westfield habría recibido más de 2.5 millones de dólares por consultorías hechas a Odebrecht.

A través de esta medida, el juez Manuel Chuyo busca que los fondos de las cuentas del exmandatario no puedan ser transferidos en caso este tenga que pagar alguna reparación civil al Estado. La medida interpuesta vencerá el 6 de abril del 2019.

El documento señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que PPK realizó una transferencia de $ 632.247,90 de una de sus cuentas a un destino desconocido.

El abogado de PPK, César Nakasaki aseguró que cuentan con las pruebas para demostrar que no hubo delito de lavado de activos. Calificó el congelamiento de las cuentas de su patrocinado como una medida “ilegal e injusta"

No te preocupes apreciado Nicolas; solo habrá hechos, pruebas y leyes; no bailes, como tampoco justicia mediática; demostraremos que no hay delito de lavado de activos. Congelamiento de fondos en investigación preliminar, sin proceso, ilegal e injusta. https://t.co/GPC8v5gjN1