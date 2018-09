Jorge Muñoz lanza ‘challenge’ para que candidatos a Lima rindan cuentas [VIDEO]

El candidato por Acción Popular a la alcaldía de Lima, Jorge Muñoz, expuso las cuentas de su campaña electoral como señal de transparencia de cara a los comicios del próximo 7 de octubre.

Desde su local partidario, el ex alcalde de Miraflores resaltó esta conducta que, según señaló, permite generar confianza entre la ciudadanía y sus autoridades. En este marco, usó este hecho para retar a sus contrincantes a imitarlo.

“De forma transparente y honesta es como siempre me he conducido a lo largo de toda mi vida. Y no será la diferencia en la alcaldía de Lima. Yo rendiré cuentas de cada sol del municipio”, anotó.

“El Muñoz ‘challenge’ es (para) que todos los partidos políticos que están participando en esta contienda electoral abran sus cuentas, ahora, antes del 7 de octubre, creo que es mejor que el ‘challenge’ de Thalía porque esto tiene que ver con lo que nosotros estamos construyendo como sociedad. A ver quiénes me siguen. ¿Me esuchan?”, añadió en otro momento.

Cuentas abiertas

Muñoz aseguró que, hasta el momento, sus gastos de campaña ascienden a más de S/ 260 mil, monto que, según dijo, fue recaudado por aportes de personas voluntarias y a través de eventos de recaudación.

También apuntó que su agrupación política abrió en mayo pasado dos cuentas para que los interesados en apoyar su postulación puedan hacer sus depósitos. Sobre los eventos de recaudación que realizó, señaló que estos se hicieron en junio y agosto con precios de S/320 y S/350.

“Como pueden ver, no tenemos una campaña millonaria como otros candidatos. Siempre lo dije, nuestra campaña es austera y agradezco de corazón a quienes nos han brindado su apoyo. Sin millones, pero con un arduo trabajo y voluntad, vamos a ganar estas elecciones y transformar Lima. Ese es mi compromiso”, remarcó.

Jorge Muñoz postulan con el partido de la lampa en estas elecciones. El último domingo participó en el primer debate de candidatos a la alcaldía de la capital en el Centro de Convenciones de Lima.