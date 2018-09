Salgado planteará que periodistas en el Congreso "estén en un solo lugar" [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular (FP), Luz Salgado, exigió que en el Legislativo se adopten medidas que eviten que la prensa pueda fotografiar desde los balcones del Hemiciclo del Congreso las conversaciones de WhatsApp que tengan los parlamentarios.

Ese pedido fue durante la sesión de la Comisión de Constitución, luego que un medio local difundió una conversación que sostuvo la congresista Úrsula Letona por esa red social. En esa charla virtual, la fujimorista calificó de "porquería" los proyectos de referéndum impulsados por el Ejecutivo.

"Vamos a exigir que los medios estén en un solo lugar para que no se puedan mover. Eso (la difusión de la conversación) está penado en nuestro Código Penal. Han tomado fotos desde esos ambientes al celular de la congresista Úrsula Letona (...). Algunos periodistas abusan de la libertad que tienen en el Congreso", expresó Luz Salgado.

"¿A quién quieren halagar atacando a las congresistas fujimoristas? Ahí sí no hay derechos humanos para las mujeres. Hipócritas, cuando se trata de atacarnos fieramente", agregó.

Previo a su intervención, Úrsula Letona manifestó su indignación por la difusión de una conversación privada. "Esta es una intromisión. Es un acoso que no puedo tolerar . No puedo tolerar y que encima se comente como si esto fuera una noticia cuando yo he mantenido mi posición crítica (al referéndum)", manifestó.

No obstante, el legislador de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, señaló que le causa "sorpresa" la indignación del fujimorismo. "Yo he visto cosas peores en este Congreso que han venido por parlamentarios de Fuerza Popular. A mí me tomaron una foto con mi asesora y me pusieron que este señor está trabajando con su hija. Hubo parlamentarios de FP que ni se indignaron", refutó.

Cabe recordar que en el WhasAppa difundido por Perú 21, la parlamentaria Letona conversa con un usuario identificado como "Presi" que presuntamente sería Keiko Fujimori. Aunque la bancada de FP señaló que era Daniel Salaverry.