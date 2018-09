Candidatos al municipio de Comas coinciden en crear centro de monitoreo

Los candidatos a la alcaldía de Comas, Jean Paul Granados, de Vamos Perú; y David Quispe, de Somos Perú, coincidieron en la necesidad de instalar un centro de monitoreo con cámaras de vigilancia y articulados a las comisarías y el servicio de serenazgo, a fin de enfrentar con mejores resultados la delincuencia callejera y el crimen organizado.

En el programa Vs Electoral de La República TV, ambos postulantes concordaron, además, en que su distrito es uno de los más inseguros de Lima, por lo que el próximo alcalde está en la obligación de cambiar esa percepción

"Lamentablemente el 90% de los pobladores de Comas tiene miedo a ser robado. Nos sentimos desprotegidos, abandonados por las autoridades, sobre todo cuando el actual alcalde dice que la seguridad no es competencia municipal, sino del Gobierno central y, por tanto, no hará nada. Eso no es verdad", señaló Granados.

Por su parte, Quispe afirmó que si gana las elecciones del 7 de octubre, lo primero que hará será declarar en emergencia la seguridad ciudadana, a fin de tener recursos para instalar el centro de monitoreo.

"También firmaremos convenios con la Policía para que actúe de inmediato", dijo. ❧