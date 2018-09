“Keiko jamás me perdonará que haya dicho la verdad de cómo maneja la bancada”

La excongresista de Fuerza Popular, actual integrante de la facción liderada por Kenji Fujimori, Maritza García, considera que el fujimorismo sigue preparando el escenario para la eventual vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Después de otorgada la cuestión de confianza, que por cierto no fija plazos, da la impresión de que hay cierto relajo en las comisiones encargadas de aprobar las reformas...

La cuestión de confianza ha sido una mecida para el presidente Martín Vizcarra, porque Fuerza Popular está esperando el fallo del Tribunal Constitucional (TC). No olvidar que el TC todavía no ha decidido respecto de si es posible o no la facultad del presidente para poder solicitar reformas o impulsar proyectos a través de políticas de Estado, así que hay que tener mucho cuidado porque estoy casi segura de que Fuerza Popular no tiene la voluntad política de aprobar las cuatro reformas tal como lo ha propuesto el Ejecutivo.

¿Por qué ahora el nombre del congresista fujimorista Héctor Becerril ya no figura en el informe presentado por el congresista Pacori?

Eso tiene un nombre y se llama blindaje. Es una vergüenza que se haya eliminado la información que se tenía del señor Becerril en el informe de Pacori, porque lo que pretende Fuerza Popular es que en la investigación que el Ministerio Público realice contra los investigados del CNM no se le comprenda al señor Héctor Becerril.

La Fiscalía le abrió una investigación a usted por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en la presidencia. ¿Qué opina?

Es un acto de venganza política, un acoso político, porque la señora Fujimori sabe perfectamente que estuve internada en la clínica y que fue ella quien me mandó a recoger para que yo emitiera un voto a favor de la vacancia. A mí me gustaría que se levante el secreto de las comunicaciones de aquella época para que se determine que nunca recibí ninguna llamada de ningún parlamentario que está involucrado en estos hechos.

Usted parece estar muy segura de que se está planeando la vacancia del presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál cree que sería el pretexto para realizarla?

Esto obedece a la planificación de una serie de actos que ya viene ejecutando Fuerza Popular con la finalidad de vacar al segundo presidente de este Gobierno. Eso lo vamos a ver reflejado en el caso Chinchero. La señora Keiko nunca ha aceptado la derrota y desde un principio a demostrado que solo le interesa llegar al poder y no los intereses del país.

¿Cuándo retorna a su escaño? ¿Tiene ya información al respecto?

Mi situación es incierta. No se sabe todavía porque me tienen también en la subcomisión de Acusaciones por una presunta falsa declaración en mi hoja de vida, pese a que el Ministerio Público ya determinó que no hay responsabilidad y que la documentación es idónea, pero este es un acto de venganza política. Keiko Fujimori jamás me va a perdonar que haya salido a decir la verdad de cómo se maneja la bancada. ❧