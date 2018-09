Gobernador y alcalde enfrentados por construcción de nuevo colegio

La demora en el inicio de los trabajos de construcción de la nueva institución educativa Antonio Raimondi mantiene enfrentados al gobernador de La Libertad, Luis Valdez Farías, y al alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe.

Como se sabe, solamente falta que la comuna expida la licencia para la edificación del nuevo plantel; sin embargo, el ayuntamiento ha hecho 38 observaciones al proyecto presentado por el gobierno regional.

Valdez nuevamente mostró su malestar por la demora en la expedición de la licencia y acusó a los funcionarios ediles de abusivos y mezquinos en perjuicio de miles de niños de ese tradicional colegio de Trujillo.

Indicó que en ninguna parte del Perú se solicita licencia de construcción municipal para edificar locales escolares, como ha ocurrido con la Municipalidad Provincial de Trujillo. “Esto es inaudito, una aberración y perjudica a los niños escolares”, declaró.

Manifestó que para la obra el gobierno regional ha destinado una partida de nueve millones de soles para ser invertida en la construcción de un moderno local para el Antonio Raimondi.

Por su parte Espinoza dijo que las autoridades regionales pretenden trasladar su incompetencia a su administración y aseguró que la denuncia de la Procuraduría Regional en su contra por presunta omisión de funciones no lo amedrentará y menos dará marcha atrás.

Denunció que, con este tema, Valdez busca ganar votos en favor de Alianza Para el Progreso (APP) en esta campaña electoral municipal y regional. “Me sorprende que alguien que estudió Derecho, que fue gerente municipal, no conozca que exista una ley que dispone la conformación de una comisión de arquitectos y si esta comisión no le da el visto bueno al proyecto, no se puede pedir la licencia”, acotó el burgomaestre. En las últimas horas se frustró la reunión de comisión.

Clave

El proyecto incluye la demolición de su antigua e inadecuada infraestructura, la construcción del nuevo local y su equipamiento. Se edificarán 14 aulas, en dos pabellones con ambientes para salas de uso múltiple.