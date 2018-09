Todos opinan que los candidatos son ladrones, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad?

La República Sur a través del programa Versus Electoral conversó sobre el proceso electoral y como elige la población a sus futuras autoridades. Participaron Mirian Quiñonez, representante de la sociedad civil. Diego Lazo por el lado de los jóvenes y Rodolfo Marquina de instituciones de desarrollo.

Hay cuestionamientos, pero no solo a los favoritos, sino a varios candidatos.

Miriam Quiñonez: Hay dos candidatos con sentencias al gobierno regional. Tenemos una crisis nacional, cada día se está a la espera que si aparecerá un nuevo audio o si se irá al referéndum... esto ha echo que quitemos la mirada sobre el proceso electoral, regional, local y es donde se elegirá a la mayor cantidad de autoridades. Más de 1200 autoridades que luego van a querer ser congresistas u tener otros cargos, entonces hay que darle importancia a este proceso.

¿Todos los candidatos están cuestionados y no tienen representatividad?

Diego Lazo: Hay cuestionamientos: Esta semana vimos a un candidato que usa el depósito de la municipalidad donde gobierna como local de campaña. Pero creo que el tema va porque la mayoría aun no decide su voto. Esto ocurre porque los partidos y movimientos no han sabido leer lo que quiere la población que está cansada de los políticos de siempre, de la falta de renovación. Si se revisa a los favoritos, ellos ahora están por el 15%. Probablemente los candidatos a la segunda vuelta regional pasen con menos del 20%.

¿A que crees que se atribuya el descrédito a la política?

Rodolfo Marquina: La desazón de la gente se ve en ese alto porcentaje que dice que no votará por nadie. Esto es un expresión clara de la profundidad de la crisis de nuestro sistema político. Venía en el taxi y le pregunté al taxista por quien votar y me dijo que no había que votar por nadie. Esa es la frustración, ante ello se debe ser consciente que la política es una actividad fundamental para afrontar la crisis. Hay que recuperar el valor de la política y eso es lo que se ha desacreditado estos últimos años. Hay que recuperar la política. Todos opinan que los candidatos son ladrones, pero ¿cual es nuestra responsabilidad? si solo se toma la posición de condena o censura, corremos el riesgo que la situación continúe y no tengamos salidas.

Este proceso de degeneración de la imagen del político viene de hace mucho tiempo atrás

- Miriam Quiñonez: Es importante que empecemos a ver la política como un tema positivo, porque es a través de la política que la ciudadanía gestiona y administra el tesoro publico. Se necesita gente preparada y honesta. Pero si estamos con la idea de que en la política todo es sucio y malo, se la estamos dejando fácil a todas las personas que tiene procesos y con indicios de corrupción. Le estamos dejando campo para que ellos tomen las decisiones y administren los recursos públicos.

Esto también es producto del modelo económico que tenemos, donde prima el individualismo

Rodolfo Marquina: Esta crisis de la política también es una de las expresiones de la crisis del modelo que tenemos. Lo que ocurre es que estos últimos 20 años se vendió la idea de que quien critica el modelo es un terrorista y caviar. Alejó así las opiniones críticas. Se necesita recuperara capacidad critica para encontrar alternativas, que no son trasladar el modelo chavista a nuestra realidad, o las posiciones del comunismo convencional. El reto es cómo se encuentra salidas desde nuestras propias realidades.

¿Esta generación como vive la política?

Diego Lazo: Durante la década del 90 decían que quien iba a la universidad iba a estudiar. Cuando alguien trataba de hacer un discurso político en esta época, la gente lo pifiaba y lo sacaban de la clase. Fue un cambio radical a lo que ocurría antes en los 70 y 80. Este ciclo de los jóvenes despolitizados creo que se acabó a finales de los 90 cuando se produce el asalto del fujimorismo al TC y la gente sale a las calles a exigir que se respete el fuero. Es difícil ser joven y estar el política, porque se utiliza a los jóvenes para rellenar las lista a regidores y le dan de la mitad para abajo e igual es para las mujeres. Hay espacios como el congreso joven... pero lo principal para motivar a los jóvenes a participar en política es la indignación. La gente se cansa de ver tanta corrupción.

Con tan pocos votos con los que se elegirá a autoridades ¿qué va pasar después de las elecciones, las autoridades van a estar deslegitimadas?

Rodolfo Marquina: El principal reto es la construcción e institucionalización de la ciudadania en la política. Debemos pasar de superar el reclamo y la protesta frente a la corrupción y tomar una parte activa de la política.

¿Cómo se construye ciudadania?

Miriam Quiñonez: Tenemos que empezar desde los colegios. Aquí se deben inculcar los valores éticos y la participación ciudadana. La participación ciudadana y transparencia son un reto para la siguientes gestiones. Los presupuestos participativos no están funcionando como debieran, pero no solo ello, en el tema de la corrupción una de las ventanas donde se va el dinero son las obras públicas. No solo es pedir que intervenga la Contraloría, necesitamos que intervenga la ciudadanía.

¿Cómo encausar estas demandas ciudadanas de manera organizada?

Miriam Quiñonez: Primero tenemos un deber en esta elección. Yo se que muchos están diciendo no tengo por quien votar, voy a viciar mi voto. En esta coyuntura los medios informáticos nos dan mucha información de los candidatos. Donde está nuestra responsabilidad ¿si ni siquiera somos responsables de revisar los planes de gobierno? tenemos el deber de cuestionar a los candidatos por los financistas de su campaña.

Rodolfo Marquina: También hay una mercantilización de la política. Los que están primeros son los que tienen más paneles, más avisos. Eso distorsiona la política. El que nos pone los candidatos es el vil metal y la gente a falta de otros medios de información acude a ese mercado.

Diego Lazo: Hay un dilema al que se enfrentan las organizaciones políticas, entre escoger un cuadro político formado desde joven o alguien que me pare la campaña. Por eso es importante la reforma del financiamiento de partidos políticos, porque permite tener a todos haciendo lo mismo.