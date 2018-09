El 4 de octubre se conocerá si el fujimorismo cumple su palabra, dice el oficialismo

El congresista de oficialista, Carlos Bruce, aseguró que Fuerza Popular deberá cumplir con aprobar los cuatro proyectos de reforma constitucional planteados por el Ejecutivo en los plazos que se han establecido para llegar al referéndum en diciembre.

“El 4 de octubre sabremos si el fujimorismo cumple o no su palabra (…) Si el 4 de octubre no se aprueban estas reformas y no se le envían al JNE no se puede hacer referéndum”, enfatizó en RPP.

Para el parlamentario de Peruanos por el Kambio, es evidente que Fuerza Popular realiza coordinaciones con Keiko Fujimori para tomar decisiones que no afecten sus intereses.

“La ‘señora K’ tiene investigaciones abiertas, congresistas que dicen que no se reunieron con un consejero. La gente ve que están usando el poder para cubrirse ellos mismos y no están usando el poder para ayudar a la gente”, criticó.

Ejecutivo puede cerrar el Congreso

Carlos Bruce recalcó que la aprobación del pedido de cuestión de confianza implica que las cuatro reformas presentadas por el Gobierno pasen a referéndum de lo contrario el presidente de la República, Martín Vizcarra, estaría facultado para cerrar el Congreso.

“Si el Congreso no cumple, con lo que solicita la cuestión de confianza, entonces el Ejecutivo está facultado para cerrar el Congreso”, precisó.

Al ser cuestionado por el documento que se pasó a votación, en el cual no se especifica las fechas para el referéndum ni la aprobación de las reformas, el oficialista precisó que “el hecho político es la votación” y el Parlamentó ya brindó la confianza.