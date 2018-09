Las contradicciones de Daniel Urresti en el juicio por el caso Hugo Bustíos

En varias contradicciones ha incurrido el exministro del Interior Daniel Urresti durante el proceso que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, cometido en Huanta el 24 de noviembre de 1988, sobre el cual la Sala Penal Nacional debe dictar sentencia en las próximas semanas.

lo sindicó

Este proceso se inició a raíz de que Amador Vidal Sanbento, uno de los condenados por el crimen del corresponsal de Caretas, lo sindicó como responsable del homicidio. A partir de sus declaraciones, en 2009 se inició una investigación fiscal, en la que declaró otro oficial en retiro: Edgardo Nicolás Montoya, quien en 1988 era auxiliar de mantenimiento, a cargo, entre otras cosas, de los vehículos.

Montoya sostuvo que el día de la muerte de Bustíos preparó el vehículo en el que Urresti -quien era jefe de la Sección de Inteligencia (S-2) de la base de Castropampa- salió de la instalación militar entre las 8:30 y las 9 de la mañana con su equipo, entre ellos el sargento Johnny Zapata, cuyo seudónimo era "Centurión".

Aclaró que una hora después el vehículo retornó, pero sus ocupantes volvieron caminando cerca del mediodía.

Doble versión

A nivel fiscal, Urresti -quien ahora postula a la alcaldía de Lima- negó todo. Aseguró que el 24 de noviembre de 1988 no salió de la base y que no conocía a Bustíos, pero, además, que no hacía patrullajes, no tenía a su cargo personal de tropa.

Sin embargo, en el juicio oral cambió de versión. En agosto de 2015, en el interrogatorio del fiscal Luis Landa, el exministro insistió en que como S-2 no le corresponde salir de patrulla, pero lo hizo en algunas oportunidades “por compañerismo” y porque se lo ordenaba el comandante de la unidad, quien entonces era Víctor La Vera Hernández, otro condenado por el crimen del periodista.

partes de combate

Esto se contrapone con su hoja de vida, donde figura la evaluación del mismo La Vera, afirmando que Urresti participó “en diversos enfrentamientos con el enemigo, según consta en los partes de combate”.

Cuando comenzó la investigación fiscal, el exministro afirmó que no conocía a Bustíos, pero en el juicio oral justificó esa respuesta cuando le preguntó a la fiscal si se refería a que era su amigo. En el actual proceso reconoce saber quién era, y añade que varias veces fue mencionado por el jefe de la base de Castropampa.

dificultad

El fiscal Landa precisó que, si bien en medio del juicio oral tanto Montoya como Vidal Sanbento cambiaron su versión, le compete a la Sala evaluar cuál de las declaraciones tiene validez.

Precisó que Vidal Sanbento, en la confrontación con Urresti, le dijo que lo vio salir de la base de Castropampa la misma mañana del crimen.❧