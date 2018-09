Universidades al garete

Señor Director:

En el proceso de licenciamiento institucional, 53 universidades (privadas y públicas) acreditaron ante la Sunedu que cumplen con las condiciones de infraestructura, equipamiento y plana docente; sin embargo, hay otras que, si bien cuentan con buena infraestructura, presentan una plana docente y un contenido de las materias deficientes, al extremo de que en el décimo ciclo, sin dictar materia alguna, obligan a los alumnos a pagar mensualidades de enseñanza. Javier Piqué del Pozo, hoy ministro de Vivienda y Construcción, en una entrevista radial el año 2014 dijo: “El Estado tiene todo el deber de pedir a las universidades privadas calidad en su enseñanza, porque dan título a nombre de la nación”. También recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de darle más oportunidades a los jóvenes con pocos recursos.

Mejores deseos para el país

Señor Director:

No sé si es lo mejor para nuestro país cerrar el Congreso, pero sí estoy seguro de que nunca más tengamos congresistas como Keiko Fujimori, Rosa Bartra, Úrsula Letona, Luz Salgado, Yeni Vilcatoma, Karina Beteta, Lourdes Alcorta, Daniel Salaverry, Moisés Mamani, Luis Galarreta, Héctor Becerril, Mauricio Mulder, entre otros, por los cuales el pueblo no quiere la reelección y cierra la posibilidad a los buenos congresistas. Quizás es un deseo muy intenso el mío, pues, con la mala experiencia sufrida, estoy también seguro de que existe mucha gente deseando lo mismo que el suscrito. No soy político, pero he podido presenciar el abuso de poder de quienes actúan de espaldas a los intereses del país. Confío en que nuestro pueblo haya aprendido a pensar antes de votar, porque su elección contribuye a permanecer en el atraso que nos encontramos.

Fujimorismo dividido

Señor Director:

La votación de FP por la cuestión de confianza fue dividida: 32 a favor, 11 en contra y 13 abstenciones. Llamó la atención que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que debe aprobar los tres proyectos de reforma pendientes, votara en contra. La confianza al Ejecutivo es por sus políticas de lucha contra la corrupción en el Estado. El Congreso, se ha comprometido a aprobar las tres reformas pendientes antes del 5 de octubre, a fin de que el referéndum sea el 9 de diciembre.

Iluminación en El Agustino

Señor Director:

La Municipalidad de El Agustino inició la implementación de la tecnología luminaria LED en el alumbrado público en las 18 cuadras de la Av. Riva Agüero, en un plazo de 120 días calendario a cargo de los técnicos de ENEL. Esta iluminación ahorra energía eléctrica, es ecológica y produce una luz nítida y brillante. La actual gestión edil cuenta con obras con luz LED, como el Puente Huáscar, las pistas de los jirones San Carlos, Chiquián y Alfonso Ugarte y los parques Bosque y Huanca.

Precisión periodística

