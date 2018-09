César Villanueva: "No tememos una venganza del fujimorismo"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, comentó sobre una posible reacción de la bancada fujimorista tras la cuestión de confianza solicitada esta semana y que fue aprobada por el Congreso con 77 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones.

Villanueva señaló que no temen ningún tipo de represalia por parte del fujimorismo por haber planteado la cuestión de confianza, por el contrario se mostró satisfecho con los avances que se están dando en los debates parlamentarios sobre las reformas que considera necesarias.

"Transparentemente no (tememos una venganza) y no es que crea o esté en contra del fujimorismo, no estamos en contra de nadie en particular. No creo en una venganza porque no estamos apuntando a las personas o al partido, nosotros estamos apuntando, con las reformas, al cambio de este país", sostuvo.

Esta declaración respondía a la interrogante formada por algunas versiones fujimoristas que indican que el voto de confianza aprobado no era directamente relacionado a la aprobación de las reformas y no determinaba un tiempo exacto de ejecución. Sobre esto, Villanueva comentó lo siguiente.

"En un proceso de cuestión de confianza se aprueban o desaprueban las políticas generales de un Gobierno, estas políticas aprobadas se ven cristalizadas con las cuatro reformas que nosotros estamos planteando. Es correcta la decisión que se ha tomado porque las 4 reformas se están discutiendo y los plazos los pone el Congreso a través de sus voceros", explicó.

Finalmente, el premier aseguró sentirse confiado pues ve "positivamente" los avances que el Congreso está teniendo en torno a las reformas y que todo se debe ver formalizado el 4 de octubre.