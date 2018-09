Qué nos pasa

Tres hechos ocurridos esta semana de manera consecutiva evidencian, una vez más, que somos una sociedad violenta e intolerante. El escenario de los tres incidentes es el mismo, las calles de San Isidro, y los protagonistas de estas acciones vergonzosas, pertenecen a un mismo nivel socio económico, lo que podría hacernos pensar en un patrón.

Una mujer que impide a unos niños, estudiantes de un colegio público, tomarse fotografías en El Olivar de donde los echa humillándolos con argumentos racistas. El dueño de un BMV que maneja en contra pero que, lejos de reconocer su falta escupe, amenaza con pistola en mano e insulta incluso con expresiones homofóbicas. El gerente general de un importante grupo económico -Cencosud- que choca su moderna camioneta audi contra el vehículo de una ciudadana, quien resulta ser periodista, y se niega a cubrir los gastos por los daños ocasionados. Por lo contrario, ofrece casi como un favor una suma irrisoria y luego ofrece una ‘disculpa’ que publica acompañada de un comunicado en el que prácticamente responsabiliza a la dueña del vehículo que chocó.

Todos estos casos han recibido, merecidamente, el repudio ciudadano y sus protagonistas han sido ampliamente expuestos por los medios de comunicación. Manuel Liendo Rázuri, el ‘'pistolero’, sufre ya las consecuencias de sus actos. La empresa en la que representaba anunció ya su despido, la Sucamec le canceló la licencia para portar armas, el partido político en el que militaba lo expulsó y la fiscalía ha iniciado de oficio una investigación en su contra. La misma suerte debería correr, creo yo, la señora Zoraida Paz Henrici, candidata a regidora en San Isidro por Solidaridad Nacional. La discriminación es un delito y ella es reincidente pues ya antes había tratado de impedir que personas de otros distritos, sobre todo los populosos, visiten y disfruten de El Olivar.

Sobre Mario Campodónico, el gerente de Cencosud, al cierre de esta columna no se sabe si el grupo económico al que representa tomará alguna medida y deslindará de su lamentable comportamiento. Por lo pronto, la periodista Zarella Sierra se ha negado a aceptar su tibia y poco creíble disculpa aduciendo, con razón, que esta se da tras su denuncia en las redes sociales y la reacción de la opinión pública. La humilló y, con todo derecho, ella continuará adelante con las acciones en contra del alto directivo.

Quiero recalcar en todos estos hechos el rol de las redes sociales. Lo común, por estos días, es que estas sean percibidas como depósitos de mentiras, difamaciones y mucha violencia. Una suerte de cloacas que reflejan lo peor de nuestra sociedad pero que, a veces, cumplen un papel importante y nos ayudan a evidenciar conductas discriminatorias. No promuevo el escarnio ni el cargamontón masivo, pero de vez en cuando es necesario exponer, en una suerte de muro de la vergüenza, la discriminación y la intolerancia esperando que ello llame a la reflexión y persuada a esos patanes y matoncitos que abundan.

Termino afirmando que lo ocurrido tampoco debería llevarnos a pensar que todos los san isidrinos o vecinos de los distritos acomodados comparten el pensamiento ni actitudes de los tres protagonistas de las historias expuestas. Sostener eso es caer en prejuicios y estereotipos. Me atrevo a señalar que la discriminación no es exclusiva de una sola clase social. La humillación y el maltrato no provienen únicamente de blancos hacia cholos, negros o mestizos. Con frecuencia, y estoy segura que muchos hemos sido testigos de ello, conocemos de acciones vergonzosas y violentas entre personas de la misma raza o condición social. Un cholo ‘'choleando’ a otro porque tiene un poco más de dinero, un costeño que se cree superior al serrano porque tiene la piel un poco más clara o un mestizo insultando a un negro. O tu vecino que te mira con aires de superioridad porque tiene un mejor trabajo o una casa un poquito más grande.

Pareciera que permanentemente buscamos a alguien a quien hacer sentir inferior a nosotros para descargar en ellos nuestras frustraciones y complejos. Y eso es algo sobre lo que todos debemos reflexionar.