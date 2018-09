“Si el Congreso no respeta el acuerdo estaría cometiendo suicidio político”

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, señala que el campo que se abre ahora de cara al referéndum es el de la confianza mutua con el Congreso, para que los proyectos de reforma se aprueben hasta el 4 de octubre. Espera que se cumplan con los plazos porque, de lo contrario –dice– sería ponerse de espaldas al sentir mayoritario de los ciudadanos.

¿Obtuvieron del Congreso lo que fueron a buscar?

Planteamos la confianza sobre dos ejes: fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Y en su fundamentación el premier ha sido bastante explícito en el sentido de que esos ejes se materializan en los cuatro proyectos. Se nos ha contestado, expresamente, que nos han dado la confianza.

Pero no hay un compromiso firmado para que los proyectos salgan hasta el 4 de octubre.

Mire, en principio consideramos que era válido que se exprese una fecha puntual, eso era lo ideal…

¿Y le preocupa?

Es que hay circunstancias complementarias y de fondo. Lo primero es el acuerdo de la Junta de Portavoces para que todo se apruebe, como máximo, el 4 de octubre. Luego, el propio presidente del Congreso insistió en el tema. Por eso, consideramos que estamos en un espacio de confianzas y responsabilidades mutuas.

Algunas declaraciones sugieren otra cosa.

Fuera de las declaraciones de uno que otro parlamentario, lo contrario sería distanciarse de la opinión pública, cometer una especie de suicidio político. Sería darle la espalda a la realidad y a una ciudadanía expectante y faltar a un compromiso político.

Si el Congreso no respeta el acuerdo aprobado el 19 de setiembre, ¿estaría cometiendo un suicidio político entonces?

Efectivamente, porque la reforma política dejó de ser propiedad del Ejecutivo. La ciudadanía la ha hecho suya.

Tiene que admitir que ahora dependen de la buena voluntad del Congreso.

Mire, yo creo que el escenario es más amplio, no lo reducimos solo al Congreso. Hay una ciudadanía atenta, alerta. Y una prensa bastante acuciosa mirando cómo se desarrolla el tema. El Ejecutivo está esperanzado en que se aprueben las reformas hasta el 4 de octubre.

¿Y qué pasará si no se cumple con esa fecha?

Tendríamos que revisar otros escenarios y decisiones. Estamos actuando con un principio de buena fe, de la mano con la ciudadanía.

¿Cabe la buena fe en un Congreso que dijo que la reforma política no era prioridad?

Lo del CNM ya fue aprobado, palabras más, palabras menos, casi en la misma dirección de la propuesta del Ejecutivo. Se está discutiendo la bicameralidad y, entre lunes y martes, debemos tener un predictamen sobre el tema de la no reelección. Creo que se está caminando por el lado de la responsabilidad.

¿No teme que lo que se apruebe en el Congreso se distancie demasiado de lo que propuso el Ejecutivo?

En el CNM no pasó eso. En lo de la bicameralidad, el predictamen tampoco cambia mucho la propuesta inicial.

Pero en el tema del financiamiento partidario podría haber algún problema, ¿o no?

Ahí hemos notado una particularidad. En el último párrafo del predictamen, dice: “las organizaciones políticas se encuentran prohibidas de recibir aportes anónimos de personas naturales condenadas”. Es decir, se reduce a individuos condenados cuando, me parece, se podría ampliar más para efectos de ayudar a la transparencia.

Hay congresistas que hablaron de proyectos “mamarrachos”…

Lamento esas expresiones, adjetivos propios de una incapacidad. En democracia hay que respetar las opiniones.

Si se aprueban todos los proyectos, van a tener que tragarse sus palabras.

Efectivamente. Como lo enfatizó con mucha propiedad el premier Villanueva, ese mamarracho (el proyecto del CNM) fue aprobado con una mayoría calificada.

Del cero al diez, ¿en cuánto confía en el Congreso?

(Risas). No es el escenario hoy para pensar en esos esquemas. El árbitro que será importantísimo es la ciudadanía.

Viendo un poco hacia atrás, ¿esos proyectos eran la mejor respuesta?

Había un escenario bastante complicado. Primero, la crisis de justicia desencadenó la crisis política. Ambas se encontraron y tenían que trabajarse de manera paralela. Lo del CNM, somos conscientes, no soluciona el problema de la justicia.

Quiero decir, ¿esos proyectos van a significar un cambio fundamental?

En justicia va a permitir que los ciudadanos recuperen la confianza (en el CNM). Lo segundo, si bien en el campo de las reformas políticas estamos hablando de un proceso, es un mensaje político para los ciudadanos, para que recuperen la fe en las instituciones, que es lo que nos interesa como gobierno. Es un primer paso.

La idea que viene del gobierno es que se trata de un antes y un después. ¿Ustedes mismos no se están poniendo la valla demasiado alta?

No, no lo creo. Pero sí es, como usted ha dicho, un antes y un después. Las instituciones, después de estas reformas, se encontrarán con una mayor credibilidad ante la opinión pública.

Keiko Fujimori dijo que el Ejecutivo hubiese colaborado más si presentaba proyectos mejor hechos. ¿Qué responde?

(Risas). Suena irónico, ¿no? No sé por qué usan adjetivos que, lamentablemente, son reiterativos. El presidente ha actuado siempre de acuerdo con la Constitución. Si a alguien eso no le agrada, pues se trata de una lectura política. Adjetivar las decisiones del presidente deja mucho que desear. Son decisiones que la gente esperaba. Pareciera que están mirando otro país, o tienen una lectura equivocada.

¿Fuerza Popular actúa de acuerdo a lo que le conviene políticamente?

Creo que todas las fuerzas políticas, sin distinción, tienen que entender que este ya no es el mismo país. Este es un país despierto, comprometido con el quehacer político. A ese escenario renovado no podemos darle la espalda. Hay que actuar de acuerdo con ese sentir ciudadano.

Con lo de la confianza, todos se olvidaron de Gonzalo Chavarry. Sigue como Fiscal de la Nación, pese a las protestas.

No, no, no. El martes, a instancias de Proética, lo sacaron de la CAN. Y hay un número importante de fiscales, a nivel nacional, que han manifestado su posición crítica

Se mantiene como fiscal.

Definitivamente, pero se está avanzando. Y no hay que olvidar los informes del Congreso, como el del congresista Juan Sheput. El tema no está descuidado. ❧