La juventud

A mi parecer la mayoría de jóvenes de hoy no tiene sueños, no le importa los buenos modales, desdeña las normas sociales, carece de valores. Por ello, para formar al joven del mañana se requiere de una mejor educación, un ambiente familiar que le brinde seguridad, afecto, comprensión, orientación, apoyo, reconocimiento y buenos amigos.

El adolescente debe saber que la vida no es una aventura fácil, que está condenado a la elección, que todas sus elecciones no siempre van a acabar bien. Debe saber que la persona es un producto de sus actos y de su imaginación, y por esta razón, debe llevar dentro de sí y no abandonar nunca un proyecto de vida. Debe saber que el estudio brinda mayores y mejores armas para enfrentar a la vida. Alcanzar lo que desea, lo que sueña, requiere invertir tiempo y esfuerzo.

También debe interesarse por el conocimiento de sí mismo, no contentarse con lo aparente, con lo externo. Tiene que saber que en la juventud debe comenzar a desarrollar una actividad que después le sirva para lograr su emancipación económica. Tiene que aprender a establecer una relación sana con el dinero, saber cómo se obtiene y valorarlo. Tiene que valorar a los seres humanos que dejaron en la vida la huella imborrable de su actividad y de su ejemplo. Valorar su honradez, rectitud e integridad. Valorar sus acciones buenas y valiosas.

Si la juventud de mañana no se compromete a participar activamente en el cambio o mejoramiento del mundo en que vive, este seguirá marchando poco menos que a la deriva.

josé a. chávez zevallos

Solo cinco conceptos

1. El tránsito requiere un (solo) plan de especialistas (no son los alcaldes) para Lima y para todo el Perú. Constante análisis y corrección, según el avance del tiempo, unido a la ingeniería de pistas y caminos. Incluir especialidades en estos campos en algunas universidades de ingeniería.

2. Normas estrictas para el tránsito y hacerlas cumplir como país avanzado. Sectores de la ciudad recorridos con “urbanitos”, como Miraflores (hace años), que reciben pasajeros de líneas interurbanas sin costo adicional (como antes, Lima-Chorrillos, Lima-Callao, Lima-Magdalena) y se promueve la caminata y la bicicleta. Las líneas interurbanas al margen de los distritos.

3. Un solo alcalde para cada ciudad. Lima es Lima-Callao. Una persona de experiencia y de alta formación académica, conocida probacidad y corrección. Igual los concejales.

4. Informar a los ciudadanos de manera continua: (1) los gastos de personal y costos de ejecución del municipio; (2) los problemas en la ciudad que requieren corrección, las propuestas de los gobernantes, y seguir informando hasta que son corregidos y/o realizados.

5. Regresar al sistema de ensamblaje y elaboración de automóviles en el Perú, marcas de alto reconocimiento, como en una época anterior, y reducir la importación de vehículos.

manuel paulet iturri

“Secretos y complicidades”

¿Qué saben los apristas de la señora K, que en la Comisión Bartra no han tocado ni con el pétalo de una rosa al corrupto AGP? Por lo visto la política peruana está llena de secretos y complicidades. Todo esto por supuesto a espaldas del pueblo, que por casualidad se enteró de las millonarias compensaciones que estaban por recibir los vocales supremos. Sabemos que el Poder Judicial debería llamarse lo que es: APRA S.A.

Fabio Rubina Burgos

