“Vamos a modernizar la agricultura con pequeñas, medianas y grandes represas”

Edgar Jara Rodríguez

Tardíamente lo pusieron en carrera, ¿no?

Estoy muy preocupado porque en esta carrera de los cien metros planos se tocó el pitazo de inicio, pero a nosotros nos ataron los pies. Recién hace diez días nos dieron luz verde y el último viernes nos acribillan anulando las listas de San Pablo y San Miguel. Se ha hecho toda una cadena de este tipo, hemos estado trabajando en el resto de provincias, tratando de brindar nuestras propuestas para que sepan por quién van a votar y conozcan la parte técnica que nosotros ofrecemos.

En compensación, el símbolo del toro es harto conocido.

Definitivamente es un símbolo que está bien establecido dentro de la región y corresponde a un movimiento netamente agrario, entonces con mi participación he reforzado, porque escribí un libro que se llama “Gobernabilidad para el desarrollo de Cajamarca”, que se basa justamente en la gestión del agua, pero le estamos dando el otro ingrediente de la modernidad. Ya no podemos pensar en una agricultura media sino de alta tecnología, con pequeñas, medianas y grandes represas, que signifique agua para tomar, para producción agrícola, acuícola, porque la idea es diversificar la alimentación de la gente. Estamos en tercer lugar en desnutrición, entonces lo que queremos atacar es ese problema, que una obra de ingeniería tenga una dimensión social y se luche contra la pobreza.

Un ingeniero civil como usted difícilmente tiene otra mirada, al agro que es la mayor área en Cajamarca...

Correcto, porque prácticamente nos forman para hacer la siembra de la piedra con el cemento, pero he tenido la suerte de hacer una maestría en Chile y conozco también la relación con Italia. Ellos han originado un modo de desarrollo basado en la gestión del agua, y obviamente cuando nosotros hablamos de la gran represa es porque Cajamarca tiene un gran problema de electricidad. Si amplío la producción actual definitivamente tengo que pensar en cómo transformarla y eso implica hacer industria, y en Cajamarca no tenemos la electricidad para hacer la gran industria.

Con el tiempo la ganadería y la agricultura han cedido paso a la minería...

Yo creo que definitivamente, hay modelos de desarrollo y uno de ellos es la inversión privada, donde el Estado solo promueve, pero no determina. Por ejemplo, el Perú ha tomado su crecimiento basado en dos ofertas fundamentales: la minería y las concesiones, algo similar se puede hacer en Cajamarca, pero qué pasaría si solamente nos basamos en la concesión minera, perderíamos todo lo que es el sistema de la alimentación, del mercado, y creemos que sí podemos reactivar la economía. Si al campesino que ahora tiene un sol nosotros le damos el agua para que tenga mayor producción y mañana tenga dos soles, ya tiene para gastar en el mercado y conseguir mover la economía.

¿Qué va a pasar con el agro?

Si lo abandonamos no vamos a tener en poquísimo tiempo una producción ni siquiera para nuestro consumo, lo que estamos planteando de aquí en adelante es lograr que el 20% del canon se destine a los institutos superiores, hemos conversado con varios directores para que reformulemos nuevas carreras, como la innovación tecnológica en el sistema agrario y lo que es la comercialización de exportación, si estas dos carreras se dan definitivamente ganaríamos un espacio de venta.

¿El MAS tiene ventaja en la contienda electoral?

Creo que sí le ha dado ventaja, pero en mi recorrido por Jaén, San Ignacio, Cutervo, ahí no quieren saber nada con ellos, y no es solo la población, son las rondas campesinas, quienes señalan que ahora van a buscar otra alternativa, lo que significa que no respondieron a las expectativas que tuvieron los campesinos en el desarrollo agropecuario.